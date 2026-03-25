Umro je bubnjar Goran Markić

U 66. godini života, 24. ožujka preminuo je cijenjeni hrvatski bubnjar Goran Markić. Vijest o odlasku glazbenika koji je ostavio značajan trag na domaćoj sceni objavila je Hrvatska glazbena unija.

Goran Markić, rođen 21. travnja 1960., bio je poznat kao svestran i pouzdan glazbenik čiji je rad obuhvaćao širok spektar stilova, od rocka i novog vala do bluesa i popa. Svoju glazbenu karijeru gradio je kao član i suradnik brojnih sastava. Početkom 1980-ih svirao je u zagrebačkom novovalnom bendu Patrola, a kasnije i u grupama Stop te Animatori.

Tijekom godina sudjelovao je u nizu drugih projekata, među kojima se ističu B2 Blues, The Bastardz, Hakuna Matata, The Cadillac, Kowalski, Pađen Band, Novo Svitanje, Swingersi i Virusi. Surađivao je i na projektu Milan Blenton autora Davora Slamniga.

Markić je često radio paralelno u više sastava, dajući prepoznatljiv doprinos brojnim glazbenim suradnjama na području Zagreba i diljem Hrvatske. Posljednjih godina bio je osobito aktivan na klupskoj sceni. Od 1996. godine bio je dugogodišnji član Hrvatske glazbene unije, a status u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika imao je sve do umirovljenja prošle godine.

Kolege će ga pamtiti kao nenametljivog, skromnog, ali iznimno inteligentnog i pouzdanog suradnika, uvijek posvećenog glazbi.Njegov odlazak predstavlja velik gubitak za hrvatsku glazbenu zajednicu, a Hrvatska glazbena unija izrazila je iskrenu sućut njegovim prijateljima, kolegama i svima koji su ga poznavali.