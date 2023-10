UMORNA OD UNUKA "Majko, jesi li sutra slobodna da mi pričuvaš djecu?"

Darija Bujas u rubrici "Pitaj Dariju" na mail je dobila još jedno pitanje. Evo što je pitala čitateljica Dalmacije Danas.

Poštovana gospođo Darija,

Ne znam kako i odakle da krenem. Kako objasniti da mi je puna kapa unučadi. Satrali su mene i mog muža. Naravno volim ih više nego samu sebe, živim za njih, ali ušla sam u godine kada želim mir, a ne po cijele dane trčati za njima po kući.

Svi bi rekli za moju unuku, curica pa mirnija, ma kakvi, ona ne stane od kada uđe u stan, pa ne izađe. Mlađa i sto puta gora od maloga, jer ga imitira u njegovom skakanju. Naravno, idu u vrtić, ali moj krasni sin uvijek zamoli da ih mi preuzmemo, da može njegova žena na miru skuhati ručak. Onda ostanu kod nas jer moraju na miru ručat i odmoriti poslije posla.

Tek kada se gospoda odmore, udostoje se doći po djecu. Skoro svaki vikend su kod nas jer roditelji moraju izaći i odmorit glavu. Naravno ja svaku nedjelju kuham ručak, jer su njih dvoje smantani od prethodne noći bančenja. Neki dan me pita sin, kada ću u penziju jer bi oni treće!

Ma je l' vi čujete što me on pita, ne da ja i muž idemo na putovanja već da odgajamo unučad? Muž me stalno moli da mučim jer bi se mogla nevjesta naljutit i ne bi dozvoljavala da viđamo djecu. Moram vam priznat, da me vrag ne čuje, voljela bih da se koji dan i naljuti da se odmorimo.

Molim vas iz srca, savjetujte me kako da ja i moj muž uživamo u zasluženom miru, a da ne naljutim sina i nevjestu. Jer ipak ne mogu zamislit da dva dana ne vidim moje male Indijance.

Danica