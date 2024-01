UMIROVLJENICI U ŠOKU Drastično poskupjeli starački domovi

Na adresu korisnika doma za starije i nemoćne u Šibeniku stigla je neugodna čestitka.

"S 400 eura skočilo na 600. Je li to normalna cijena?" pita se Slavko, korisnik Cvjetnog doma Šibenik. "Bilo je 600, sad je 750 eura prvi mjesec", dodala je Jasna.

Cijene usluge, ovisno o stupnju njege, porasle su za 25 posto, piše Dnevnik.hr.

"Bez ikakve najave i upozorenja korisnicima i nama koji smo solidarni obveznici plaćanja", poručila je Helena Škrapić.

Obavijest je osvanula na vratima Doma 3. siječnja.

"Mi ćemo se snaći, kao i uvijek. Međutim, što je s onima koji nisu u takvoj poziciji", zapitala se Škrapić.

Prosječna mirovina od 509 eura teško da će pokriti smještaj u bilo kojem županijskom domu.

Ravnatelj Doma u subotu zbog bolesti nije mogao pred kameru, no u poruci je napisao kako je do povećanja došlo jer su se u protekloj godini u tri navrata povećavale plaće djelatnicima Doma. Novca za to nije bilo u proračunu Doma, kao ni u proračunu Županije, pa je, eto, sve palo na teret korisnika Doma.

Drugim riječima, decentralizirana državna sredstva "ne krpaju" potrebe domova, od hladnog pogona do hrane, pa ondje gdje dodatno ne uskače Županija, uskaču korisnici.

Iz Šibensko-kninske županije na upit ekipe Dnevnika Nove TV odgovaraju: strpite se do ponedjeljka. Čini se da ni u resornom ministarstvu nema tko odgovoriti na upit.

Dom u Šibeniku nije jedini u kojem je poskupio smještaj. Rasle su cijene i u Petrinji, Slavonskom Brodu, Sisku, i to do 50 posto.

Cijena jednokrevetne sobe u Sisku je 540 eura, u Šibeniku 646,03, a u Slavonskom Brodu od prvoga siječnja valja izdvojiti 515 eura za najosnovniju uslugu u jednokrevetnoj sobi.

U Zadru ove godine cijene nisu povećavali, ali jesu u listopadu prošle godine.

"To povećanje je bilo nekih 12 do 14 posto, i ove godine nemamo namjeru povećati cijene", istaknula je Iskra Pece Fabac, socijalna radnica u Domu za starije i nemoćne u Zadru.

Od 400 do 760 eura, to su zadarske cijene. Dodatno boli to što se na smještaj u Domu u Zadru čeka i do sedam godina, a trenutačno su na listi čak 4734 osobe.

Država na to odgovara da će se europskim sredstvima graditi domovi diljem Hrvatske, otvorit će se više od 1700 novih mjesta.

No alarm već odavno zvoni jer stara smo nacija, petina stanovnika starija nam je od 65 godina.