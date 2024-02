Uktamicu Osijek - Hajduk komentirala komisija sudaca HNS-a: Iako je dirao loptu s obje ruke - "To nije bila ruka"

Stigla je najnovija analiza Komisije nogometnih sudaca, na čelu s Brunom Marićem. Analiziralo se odgođeno, četvrto, odnosno 21. i 22. kolo SuperSport HNL-a. Priopćenje u nastavku možete pročitati u cijelosti:

Sudačka analiza 4. kola SuperSport HNL-a

DINAMO - LOKOMOTIVA

Sudac: Igor Pajač. Pomoćni suci: Ivan Mihalj i Vedran Đurak. VAR sudac: Patrik Kolarić.

55. minuta: U incidentu kada igrač Dinama upućuje loptu u smjeru vrata, a prije nego što je lopta ušla u okvir gola, sudac zbog prekršaja u napadu zaustavlja igru suprotno napucima korištenja VAR tehnologije. S obzirom na to da se radi o pogrešnoj procjeni suca o prekršaju u napadu igrača Dinama, onemogućena je VAR intervencija jer je sudac zaustavio igru prije nego što je lopta ušla u vrata Lokomotive. KNS HNS-a podsjeća suce u incidentima izravne ugroze gola na obaveznu odgodu zvižduka do završetka akcije, kako bi se eventualna neispravna procjena suca u terenu mogla korigirati intervencijom VAR suca.

GORICA - RIJEKA

Sudac: Mateo Erceg. Pomoćni suci: Alen Jakšić i Vice Vidović. VAR sudac: Duje Strukan.

32. minuta: Sudac utakmice ispravno je procijenio incident u interpretaciji Pravila XII i dosudio prekršaj. Neispravna procjena suca o mjestu prekršaja korigirana je ispravnom intervencijom VAR suca, koji je činjenično utvrdio da se prekršaj dogodio unutar kaznenog prostora, pa je sudac inicijalno dosuđeni izravni slobodni udarac ispravno korigirao u kazneni udarac.

49. minuta: Propušteni incident suca utakmice. Incident u kojem igrač Gorice unutar vlastita kaznena prostora rukom igra loptom razmatranjima PNI-e smatra se prekršajem. Nakon opravdane intervencije VAR suca i OFR pregleda snimke, sudac utakmice ispravno dosuđuje kazneni udarac.

68. minuta: Neispravna procjena suca utakmice u interpretaciji pravila XII. Incident u kojem je igrač Gorice počinio prekršaj (nedopuštena upotreba ruke) razmatranjima PNI-e smatra se jasno nesmotrenim i obavezno disciplinski kažnjivim opomenom. Uzimajući u razmatranje da je isti igrač prethodno na utakmici opomenut, nakon ovoga prekršaja trebao je biti isključen iz igre na temelju izrečene druge opomene na istoj utakmici. Ovaj propust interpretacije disciplinskih mjera smatra se važnom pogreškom suca utakmice.

Sudačka analiza 21. kola SuperSport HNL-a

OSIJEK - HAJDUK

Sudac: Igor Pajač. Pomoćni suci: Bojan Zobenica i Ivan Mihalj. VAR sudac: Fran Jović.

33. minuta: Incident u kojem je igrač Osijeka rukom ostvario kontakt s loptom nije prekršaj “kažnjive igre rukom”. Uz razmatranja PNI-e da je ruka u analiziranom incidentu jasno potporna, da lopta prema ruci dolazi neočekivano upućena od suparnika s minimalne distance, da igrač nije mogao izbjeći kontakt s loptom, te da je igrač Osijeka ostvario kontakt s loptom u potpuno prirodnoj kretnji ustajanja s podloge, KNS HNS-a intervenciju VAR suca smatra neopravdanom, a interpretaciju suca utakmice tijekom pregleda OFR snimka neispravnom.

57. minuta: Kod postizanja pogotka Hajduka nije prethodilo igranje rukom igrača Hajduka, već je isti loptu primio prsima na potpuno ispravan način. Pogodak Hajduka je postignut ispravno u skladu s PNI.

Sudačka analiza 22. kola SuperSport HNL-a

ISTRA 1961 - OSIJEK

Sudac: Patrik Kolarić. Pomoćni suci: Sanja Rođak Karšić i Nikola Kečkiš. VAR sudac: Ante Čuljak.

90. + 10 minuta: Incident u kojem igrač Istre 1961 starta na nogu suparnika u kaznenom prostoru (u predjelu Ahilove tetive/pete), nakon što je napadač Osijeka prvi došao do lopte. Takav kontakt ima utjecaj na kretnju napadača i smatra se prekršajem. Sudac utakmice je u terenu za igru trebao suditi kazneni udarac, a nakon što je isto propustio, očekuje se intervencija VAR-a i pozivanje na OFR. Nakon pregleda snimke od suca očekujemo da sudi kazneni udarac.

GORICA - RIJEKA

Sudac: Duje Strukan. Pomoćni suci: Alen Jakšić i Vice Vidović. VAR sudac: Mario Zebec.

KNS HNS-a smatra da je sudac utakmice nakon prvog dijela istu trebao prekinuti. Naime, poslije velikih oborina koje su započele nakon početka utakmice, teren za igru nije bio u stanju koje je preporučljivo za odigravanje nogometne utakmice. Nastavak utakmice trebao se odigrati kada za to bude nogometnih uvjeta. Također napominjemo da je analiza incidenata na utakmici bila iznimno otežana pa stoga moramo imati razumijevanja da je sucu utakmice bilo ponekad gotovo nemoguće donijeti točnu odluku.

45. minuta: Incident u kojem igrač Gorice, nakon što je odigrao loptu, nesmotrenim startom (đonom) starta na nogu suparnika. Dobro pozicionirani sudac, u teškim uvjetima na terenu, potpuno smanjene vidljivosti, nije prepoznao ozbiljnost incidenta te je VAR intervencijom pozvan na OFR. Nakon pregleda snimke sudac mijenja svoju prvotnu odluku i ispravno dosuđuje kazneni udarac i opominje braniča. U ovakvim situacijama očekujemo da sudac na terenu za igru donese odluku, a ne uz VAR intervenciju i pregled snimke. Napominjemo kako je KNS HNS-a u svojoj analizi bila gotovo onemogućena egzaktno analizirati predmetni incident.

64. minuta: Incident u kojem igrač Gorice kasni u duel na loptu koja dugo putuje s velike distance (iz ubacivanja). Iako je lopta u letu okrznula napadača Rijeke u skoku, nije značajno promijenila smjer, već je nastavila kretnju i pogodila u ruku obrambenog igrača koji je preuzeo rizik i ispružio ruku u neprirodan položaj. Sudac je trebao u terenu donijeti odluku o kaznenom udarcu, ali, s obzirom na to da je propustio prepoznati incident, VAR se opravdano uključio i pozvao suca na OFR. Nakon pregleda snimke, sudac ispravno donosi odluku o kaznenom udarcu.

Ovdje je važno napomenuti da je temeljno razmatranje uz pokret ruke prema lopti, dugu putanju lopte i činjenica da je lopta nastavila smjer kojim je išla. Naime, kod “odbijanaca“ na maloj distanci, najvažnije je da li lopta nastavlja u istom smjeru. S obzirom na to da je u ovom slučaju lopta samo okrznuta od strane napadača i da je nastavila smjer, a branič preuzeo rizik da ide rukom prema lopti jer je kasnio u duel, jedina ispravna odluka je kazneni udarac. Kada lopta značajno promijeni smjer nakon “odbijanca“ s male distance onda nema kažnjive ruke.

“Kad je u pitanju kažnjivo igranje rukom, kazneni udarci često izazivaju prijepore, različite stavove. To je točno. I kod nas je također to slučaj, kao i u cijelom svijetu. KNS HNS-a donosi stav zajednički. Čak smo i mi ponekad podijeljeni kod donošenja stava. Suci također. Naravno, mi se ponekad i konzultiramo sa sucima i VAR sucima koji sude na najvećim svjetskim utakmicama i oni su ponekad podijeljeni u razmišljanjima. Ne samo na temu kažnjive ruke, već i nekih drugih incidenata. I oni su podijeljeni, ali to ne znači da ako netko misli drugačije, nema baš ni u čemu pravo. Temeljni zahtjev koji stavljamo pred sebe je uniformiranost i dosljednost u odlukama. Nekad uspijevamo više, nekad manje. Realno, hrvatski suci su na visokoj razini uniformiranosti, ali i kvaliteti suđenja. Kao što je klubovima koji se natječu za titulu, trofej HNK-a ili bilo koju drugu poziciju u natjecanju izazovno, izazovno je i našim sucima i Komisiji. Međutim, visoka razina kvalitete suđenja i pošten i predan pristup svakoj utakmici, bez favoriziranja bilo koga naš je sveti cilj!”, rekao je ispred Komisije nogometnih sudaca Hrvatskog nogometnog saveza njezin predsjednik Bruno Marić.