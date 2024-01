Uhvaćeni serval dobro se oporavlja, sad stiže i senzacionalna vijest: 'Okrugla je, 99 posto da je skotna...'

Podsjetimo, Gorskim kotarom pronio se strah od nepoznate divlje mačke koju su povremeno viđali i koja je čak napala mačku ljubimca Paola i Katarine Schrobogna u mjestu Mrzla Vodica. Paolo je nabasao na životinju dan nakon napada na svog ljubimca i to u drvnari. Zvijer je puhala i frktala prema Paolu, a on je brzo zatvorio vrata te pozvao pomoć, piše RTL.

Uskoro je životinja uhvaćena te su je transporterom prevezli u ZOO Ruščica, u azil i oporavilište za divlje i egzotične životinje, nedaleko od Slavonskog Broda.

Najnoviji video poslao nam je veterinar Branimir Reindl koji je uhvatio servala te nam je rekao da je životinja sama ušla u kavez po hranu po čemu se vidi da je vjerovala ljudima.

I na videu se čuju komentari: "Vidiš, ona ne napada, da je divlja (ne bi op.a)"

"Ona je nekome utekla, 99 posto da je skotna...",

"Okrugla je?", čuje se i pitanje na videu na kojem se vidi kako serval mirno šeće grijanom nastambom sa slamnatim podom.

Branimir Reindl je otkrio nove detalje vezane uz servala: "Pustili smo ga u subotu u novu nastambu, ima oko 15 kvadrata unutarnjeg prostora i oko 30 kvadrata vanjskog prostora. Dogovorili smo da tamo ostane dan ili dva dok se malo udomaći, a ide ružno vrijeme pa je bolje da je tamo. Životinja je u lijepom prostoru. Očitao sam i čip na životinji, uzgajivač je iz Švicarske te smo kontaktirali hrvatske kolege koji rade u toj zemlji da nam pomognu naći uzgajivača kako bismo ga kontaktirali."

S obzirom na to da se na videu čuje razgovor u kojem se spominje da se možda radi o skontoj životinji, Reindl nam je potvrdio da sumnjaju u to. "Svi koji su je vidjeli i koji se razumiju u divlje mačke slažu se da je moguće skotna", nasmijao se Reindl. Kaže da serval potpuno vjeruje ljudima, da je životinja sama ušla u boks kad su je hvatali. "Čak i kad sam išao očitati čip na njezinom vratu, dizala je glavu u znak mažnje. Istina je da je i malo frktala, ali to je normalno jer nas ne zna, ali nije napadala. Čak bi i grede u nastambi u kojoj je sad mogla bez problema preskočiti, ali nije", govori.

Dodaje da takva životinja na legalnom tržištu košta između 3000 i 6000 eura i to je razlog zbog kojeg misli da je to ipak bio nečiji ljubimac koji je sam pobjegao te ne misli da je netko namjerno ostavio životinju u divljini. Na pitanje u kakvom je stanju bio serval kad su ga našli, je li izgledao zapušteno kao da je možda duže vrijeme bio vani, Reindl kaže da je mačka bila u iznimno dobrom stanju.

"Mačke su same po sebi uredne životinje, u fenomenalnom je stanju bila! Lijepa, debela maca, lijepog krzna, lijepih pandžica i bez polomljenog zubića", kaže nam Reindl.

Dodaje da je od trenutka kada je spasio životinju, primio nebrojene poruke ljudi koji bi je voljeli udomiti.

"Odmah nakon objave da je serval spašen, još dok sam se vozio sa životinjom, zaprimio sam desetak zahtjeva za prijateljstvom na društvenim mrežama i nekoliko poruka ljudi koji bi je htjeli udomiti. No ona ostaje u prihvatilištu, pokušat ćemo naći vlasnika", kaže Reindl.

Nekoliko je scenarija što može s njim biti. Ako nađu vlasnika, inspekcija će provjeriti u kakvim je uvjetima životinja bila i kako je pobjegla te je vratiti ako je sve u redu. Ako uvjeti nisu u redu, životinja ostaje do daljnjeg tamo gdje je sad.

Moguće je da se vlasnik izjasni da je ne želi, tada se može pokušati dogovoriti da preda papire za životinju te privolu da se udomi. Ako se ne dobiju papiri i privola za udomljavanje, ona ostaje gdje je i sad.

"Ali pretpostavljam da je ipak pobjegla od brižnog vlasnika jer serval izgleda zaista kao da je mažen i pažen te vjeruje ljudima", kaže.