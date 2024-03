Uhićen Torcidaš koji je držao transparent s odsječenom glavom Bruna Marića: Prijeti mu i do tri godine zatvora

Splitska policija u velikoj je "tajnosti" u četvrtak ujutro uhitila, a potom na ispitivanje na Općinsko državno odvjetništvo u Splitu dovela 20-godišnjaka iz Podstrane koji je osumnjičen za kazneno djelo izazivanja nereda odnosno za to da je na sjevernoj tribini poljudskog stadiona tijekom utakmice Hajduk - Istra razvio i držao transparent na kojem je iscrtana ruka koja drži odsječenu glavu Bruna Marića, donedavnog šefa sudačke organizacije HNS-a. Za to mu djelo prijeti i do tri godine zatvora piše Slobodna Dalmacija.

Iako je Općinsko državno odvjetništvo tražilo istražni zatvor za Torcidaša i to zbog opasnosti od ponavljanja djela, sudac istrage nije prihvatio njihov zahtjev već mu je odredio mjere opreza i to zabranu posjećivanja Hajdukovih utakmica na području cijele države i to najdulje dok se (buduća) presuda ne izvrši te javljanje načelniku 2 PP jednom tjedno.

Za ovo kazneno djelo mladiću prijeti do tri godine zatvora, a ODO je smatralo da bi ga trebalo poslati na "hlađenje" na Bilice s obzirom na to da je već dva puta osuđivan prekršajno za kršenje Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. Jednom je kažnjen s 15 dana zatvora uvjetno na šest mjeseci i to zato što je na ulazu u stadion zatečen s kapom "fantomkom", a drugi put sudskim ukorom jer je kao maloljetnik držao bengalku u ruci na utakmici iako on tvrdi da nije.

Mladić se pred organima reda branio tvrdeći da je u jednom trenutku tijekom utakmice Hajduka i Istre odigrane 2. ožujka ove godine od nekoga na tribini zaista uzeo zastavu, no da nema pojma što je na njoj bilo niti smatra da je bilo nešto problematično. Njegov odvjetnik Toni Marinković žestoko se protivio prijedlogu ODO-a i uspio je uvjeriti suca istrage da njegovom klijentu ne odredi istražni zatvor već mjere opreza budući da ne može ponoviti kazneno djelo ako nije na tribini. Ključnu ulogu u tome da je 20-godišnjak ostao na slobodi imala je činjenica da je do sad kazneno neosuđivan i da se radi o mlađoj osobi.

Slobodna Dalmacija nadalje piše da je krajem veljače ove godine, nakon što je izbila afera "VAR leaks", Bruno Marić održao tiskovnu konferenciju u vezi curenja snimki iz VAR sobe s više utakmica SuperSport HNL-a, a dan poslije podnio je ostavku.

Na društvenim mrežama Torcida je tada objavila fotografiju spornog transparenta s njegovom odsječenom glavom kako se vijori na tribini uz poruku sucima u kojoj je stajalo da su "skandalozan koktel neznanja, podlosti i kriminala na svim razinama. Vi ste gnojni čir hrvatskog nogometa koji zaudara, ma koliko god se, s medijskim poslušnicima, trudili ušminkati svoje nakazno lice. Danas ste, po tko zna koji put, unatoč svim dokazima, pokušali izmanipulirati i prevariti javnost, ali svaki vam je pokušaj uzaludan jer nas vaše igrice jačaju i bude vojsku koja će stati u obranu Hajduka i njegovih interesa. Igra nije gotova, igra je tek počela".