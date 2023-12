Ugostiteljski objekti u Sinju ovih dana radit će duže

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za vrijeme kulturno-zabavnog programa menifestacije „Advent u Sinju“

Tako će ugostiteljski objekti iz skupine restorana i to: restorani i gostionice moći raditi od 22.12.2023.god., do 7.01.2024. god. do 2:00 sata, a subotom i nedjeljom i na dane blagdana do 3 sata.

Objekti brze prehrane iz skupine restorana mogu raditi od 22.12.2023.god., do 7.01.2024. god. do 2:00 sata, a subotom i nedjeljom i na dane blagdana do 3:00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine barovi (kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma i konoba, te ostali objekti iz skupine (restorana koji nisu navedeni u stavku 1. i 2. ovog članka (zdravljak, slastičarnica, zalogajnica, pečenjarnica, bistro i pizzeria) od 22.12.2023.god., do 7.01.2024. god mogu raditi do 2,00 sata, a subotom i nedjeljom i na dane blagdana do 3 sata.