UDAR NA BUDŽET Participacije za građane bez dopunskog osiguranja skuplje za čak 33 posto!

Velik dio hrvatskih građana u novoj godini suočit će se s neugodnim poskupljenjima u zdravstvu. Izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje su stupile na snagu, svi oni koji nemaju dopunsko osiguranje plaćat će uvećani iznos participacije za neke zdravstvene usluge - i to za čak 33%.

Svi koji nemaju dopunsko osiguranje od ove godine plaćat će skuplje zdravstvene usluge.

Prvog prvog stupila je na snagu odredba Zakona iz obveznog zdravstvenog osiguranja gdje se mijenjaju najniži i najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite. Oprilike 33% mijenjaju se svi ti troškovi sudjelovanja. Ono što je velika promjena je taj najviši iznos sudjelovanja koji smo dosad plaćali malo više od 265 eura,a sad ćemo plaćati 530 eura, rekla je za HTV Morana Krušarovski, pomoćnica ravnatelja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje HZZO-a.

Tako će, primjerice, dan bolničkog liječenja stajati 17,70 eura, za specijalističku dijagnostiku plaćat će se 8,83 eura, dok će se za posjet obiteljskom liječniku ili za lijek na recept u ljekarni plaćati kao i do sada - 1,32 eura. Maksimalan iznos participacije udvostručuje se na 530 eura.

Poskupljenjima se, među ostalim, građane želi potaknuti na plaćanje dopunskog osiguranja, ističe predstavnik udruga pacijenata.

- Ako pogledate cijenu pojedinih zdravstvenih usluga u odnosu na cijenu osiguranja onda je to puno manji udarac zapravo ukoliko se ljudi osiguraju kroz dopunsko osiguranje i u tom slučaju je to poželjno. Naravno da će za one koji to ne ostvaruju da će to biti problem, ustvrdio je Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu.

A onima koji dopunsko plaćaju kod privatnih osiguravatelja - poskupljuju police. Hrvatski ured za osiguranje, koji okuplja privatne osiguravajuće kuće - kao razloge poskupljenja navodi rast cijena u zdravstvenoj zaštiti.

- Dosadašnje cijene polica osiguranja već su dulje vrijeme na snazi, dok su troškovi bolničko i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, koje te police pokrivaju, povećani zadnjih godina za oko 30%, od čega samo u zadnjih godinu dana 9%, stoji u priopćenju Hrvatskog ureda za osiguranje.

Cijena dopunskog ostaje ista kod državnog osiguravatelja, HZZO-a. Povećava se i cenzus za one koji imaju pravo besplatno se osigurati. To će pravo ostvariti svi kojima ukupni mjesečni prihod u protekloj godini po članu obitelji nije veći od 379,49 eura ili 475,12 eura za samce.

HZZO, koji osigurava 1,6 milijuna građana, zbog najavljenih poskupljenja kod konkurentnih privatnih kuća, očekuje i veći priljev novih osiguranika.

