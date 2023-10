UČESTALA POJAVA Pedofilima suci smanjuju kazne jer su očevi i sudionici Domovinskog rata

Smanjivanje kazni pedofilima zbog upitnih olakotnih okolnosti učestala su pojava na hrvatskim sudovima. Kako piše Index, najnoviji je primjer bivši novinar Jutarnjeg lista Dan Figenwald, kojemu je kao olakotnu okolnost sud uzeo činjenicu da je roditelj te da se ispričao za mamljenje djece kako bi zadovoljio svoje seksualne potrebe.

Naime, pri određivanju kazne u obzir uzima se i život prije počinjenja kaznenog djela pa se tako, u slučaju ranijeg nekažnjavanja, okrivljenicima, u ovom slučaju pedofilima, kazna može drastično smanjiti. Iako se većina osuđenih pedofila poziva na roditeljstvo kao olakotnu okolnost, postoji još niz drugih okolnosti zbog kojih sudovi u Hrvatskoj smanjuju kazne pedofilima.

Figenwald nije izolirani slučaj. Prošle godine je Visoki kazneni sud bivšem HDZ-ovom načelniku općine Lasinja Željku Prigorcu smanjio kaznu za silovanje osmogodišnje djevojčice i to s dvije godine na šest mjeseci. Olakotna okolnost bila je činjenica da je Prigorac odlikovani branitelj iz Domovinskog rata.

Godinu ranije, Visoki kazneni sud Republike Hrvatske donio je presudu kojom je prihvatio žalbu državnog odvjetnika i smanjio kaznu 48-godišnjaku koji je proglašen krivim za 36 kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina. Olakotna okolnost bila mu je isprika i činjenica da je roditelj.

Isto tako, 2020. godine Vrhovni sud smanjio je kaznu profesoru tjelesnog odgoja koji je zlostavljao svoju kćer i dijelio njezine obnažene fotografije. On je proglašen krivim za četiri teška kaznena djela koja uključuju spolno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta, zlouporabu djeteta mlađeg od petnaest godina te iskorištavanje djece za pornografiju.

Sud mu je smanjio kaznu zato što je tijekom istrage zatražio liječničku pomoć, nije opstruirao kazneni postupak te se pokajao. Također se žalio što više nikada neće biti u mogućnosti vidjeti svoju kćer.

Odvjetnik: Olakotne okolnosti sud individualno određuje. Nema strogo određenog pravila

Olakotna okolnost odnosi se na subjektivne i/ili objektivne okolnosti koje pri izboru vrste i mjere kazne za počinitelja kaznenoga djela utječu na to da izrečena kazna unutar okvira propisanih zakonom za počinjeno kazneno djelo bude blaža.

Odvjetnik Branko Šerić u razgovoru za Index naglašava kako je sud pri odmjeravanju kazne dužan valorizirati olakotne i otegotne okolnosti. Ipak, naglašava kako su kod okrivljenika te okolnosti uvijek individualne.

“Raniji život može biti olakotna, ali i otegotna okolnost ovisno o tome je li okrivljenik ranije osuđivan ili ne. U slučaju da nije, kriminalna aktivnost može se razmatrati kao incident i onda se raniji život smatra olakotnom okolnosti. Obiteljske prilike također treba cijeniti dvojako jer ne možemo kod čovjeka koji je maltretirao ženu i djecu uvažavati to što je otac i suprug.

Meni je bilo lakše utvrditi kaznenu odgovornost nekome nego odmjeriti adekvatnu, odgovarajuću pravednu i poštenu presudu. To je jako individualno i sud mora nastojati što više rasvijetliti počinitelja i što bolje razjasniti i olakotne i otegotne okolnosti. Događa nam se da sud puko nabraja olakotne okolnosti pa samo napiše ‘raniji život’ ili ‘neosuđivanost’ iako bi to bilo dvostruko vrednovanje. Često se susrećemo s takvim situacijama”, govori Šerić.

Kod slučaja pedofilije Šerić kaže kako mu nije jasno što bi to trebalo biti toliko izvan prosjeka jednog prosječnog života počinitelja kaznenog djela da bi postojale olakotne okolnosti. Smatra da se sve ono što je prosječno za svakodnevnog čovjeka ne može valorizirati kao olakotna okolnost kod pedofila.

Upitali smo ga i za spomenuti slučaj gdje se sudjelovanje u Domovinskom ratu gledalo kao olakotna okolnost pri određivanju kazne pedofilu. Kaže kako je općenito teško komentirati pojedinačni slučaj te da bi, prema njemu, upravo okrivljenik kao sudionik Domovinskog rata trebao biti primjer i uzor, a ne netko tko zloupotrebljava vlastite moći i čini kaznena djela.

“Sudionik u Domovinskom ratu može biti i olakotna i otegotna okolnost. Primjerice, otegotna je okolnost ako je počinitelj ilegalno nakon rata zadržao oružje i njime počinio kazneno djelo i to nikako ne može biti olakotna okolnost”, kaže.

Kada se očinstvo uzima kao olakotna okolnost, Šerić smatra da to treba dobro obrazložiti jer se može dogoditi da se počinitelj može okoristiti činjenicom da je roditelj kako bi mu se smanjila kazna.

“U takvim situacijama počinitelj treba razmišljati o tome da je roditelj jer mora znati da će dovesti svoje dijete u tešku situaciju jer se neće moći brinuti o njemu i uzdržavati ga. To ne može biti olakotna okolnost. S druge strane, ako se radi o prometnoj nesreći ili djelu iz nehaja, onda to onda može biti olakotna okolnost. Sve ovisi od slučaja do slučaja.

Pitamo ga jesu li do sada zabilježeni ikakvi apeli odvjetnika i sudaca kako bi se izmijenio dio zakona koji predviđa olakotne okolnosti pri izricanju kazne.

“Ne, niti može biti. Ja bih se prvi usprotivio tome jer je svako kazneno djelo specifično. To se zove individualizacija u kazni. Ne postoje dva ista čovjeka pa tako nema ni identičnih okolnosti. Kada bi nekome palo na pamet da apelira ili se buni, prvi bih se tome usprotivio”, zaključuje Šerić u razgovoru za Index.

Udruga za podršku žrtvama pedofilije: Pedofilima se određuje rok kušnje, ali tko to provjerava?

Erika Valić Iz Udruge za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima Ruka komentirala je za Index slučaj bivšeg novinara Dana Figenwalda kojeg je sud ovog tjedna proglasio krivim za mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba, a kojemu je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu izreklo blažu kaznu zato što se ispričao i zato što je otac maloljetnog djeteta.

“Prema Članku 161. Kaznenog zakona, predviđena kazna je od šest mjeseci do pet godina. Ono što mene osobno ovdje zanima je kada bi konkretno naši sudovi dodijelili najvišu kaznu od pet godina predviđenu za ovakvu kaznenu radnju. Zakonske su kazne pisane 'od...do' kako bi se uz niz olakotnih okolnosti, koje su ovdje konkretno i navedene, a jedna od njih je da je okrivljenik otac malodobnog djeteta, uvijek donosile niže odnosno najniže moguće. Čemu onda ‘od...do’”, pita se Valić.

Smatra da bi bilo pravedno, s obzirom na to da je Figenwald otac malodobnog djeteta, da se ta stavka uzme kao otegotna okolnost, jer joj i samoj, kako kaže, nije jasno "što je olakotno u tome da je jedan otac maloljetnog djeteta činio kazneno djelo nad drugom maloljetnom djecom". Smatra da isto to vrijedi i za ostale olakotne okolnosti koje se koriste kada su ovakva kaznena djela u pitanju.

“Sramota je navoditi da je olakotna okolnost to što je netko branitelj iz Domovinskog rata baš zato što je branitelj države u kojoj sva djeca trebaju imati sretan i siguran život. To ne može biti olakotna okolnost. Također, isprika počinitelja neće umanjiti traumu koju su djeca proživjela radi njegovih riječi ili djela stoga ista ne bi trebala biti olakotna okolnost”, smatra Valić.

Nadovezala se i na činjenicu da je Figenwald osuđen na godinu i osam mjeseci zatvora, od čega će se izvršiti osam mjeseci zatvorske kazne, dok se ostalih godinu dana neće izvršiti, odnosno taj dio kazne je uvjetan uz rok kušnje od tri godine.

“Nije mi baš jasno tko konkretno nadzire osobu tri godine tako da može biti siguran kako isti neće više nikada učiniti slično nekom drugom djetetu? Konkretno, ovaj zlostavljač ne bi smio tri godine pristupiti internetu, niti jednoj mreži putem niti jednog uređaja. Tko to može garantirati?” kaže i ističe kako isprika počinitelja neće umanjiti traumu koju su djeca proživjela zbog njegovih riječi ili djela stoga isprika ne bi trebala biti olakotna okolnost.