UBOJICA IZ SPLITA Dva puta je pravomoćno osuđivan, pustili ga na uvjetnu: Sad je ubio mladića u Splitu

Ante R. (31), osumnjičeni za ubojstvo Luke B. (22) u noći na subotu u Splitu, na Općinskom sudu ima dvije pravomoćne presude, a oba puta osuđen je na uvjetnu kaznu. Riječ je o kaznenim predmetima, a prvi za koji je osuđen bio je u veljači 2019. godine zbog krađe mopeda. Osuđen je na šest mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine. Drugi slučaj veže se za njega 2020. godine, i to zbog kaznenog djela krađe. Iz trgovine je ukrao nekoliko Bajadera, vino i kavu. Tad je osuđen na 10 mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine. Također, naloženo mu je da pokrije štetu. Zbog čega nije, nakon kršenja prve uvjetne presude, završio u zatvoru, objašnjava za 24sata poznata splitska odvjetnica.

"To je vrlo kompleksno. Uvjetnu osudu može opozvati sud na prijedlog državnog odvjetništva, može napraviti sam, a sud može i ne mora odrediti opoziv uvjetne presude. Rokovi za opoziv su danas kraći, a problematično je i što je pri prvoj presudi dobio manje od godinu dana zatvora jer jedino to garantira siguran opoziv. Oba kaznena djela u ovom slučaju spadaju pod istu 'glavu'. No bez obzira na sve moguće pravne odrednice, sud je trebao vidjeti da je sklon kaznenim djelima i eventualno prekršajima, mogli su mu izreći bezuvjetnu kaznu zatvora. Postavlja se pitanje je li sud olako prihvatio činjenično stanje, rok kušnje i otegotne okolnosti, pogotovo jer su ta djela specifična za narkomane. Sve sugerira na to da je sud olako donosio presude jer, po svemu sudeći, prva kazna nije bila dovoljno jaka da ga se zaustavi u ponavljanju djela", objašnjava odvjetnica za 24sata.