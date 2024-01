Ubila nevjenčanog muža u stanu na Visokoj, presude Zavadlavu, Ringwaldu, Čabraji... 35 poginulih na cestama u SDŽ. Ovo su udarne vijeti crne kronike u 2023.

'Grad slučaj', kako vole Splitu tepati pojedinci pa i mediji, tijekom 2023. godine je značajno podbacio u opravdavanju tog statusa: ako zanemarimo razuzdane turiste s uriniranjem po centru te slučaj propucavanja Josipa Čubelića na Skalicama u travnju (OK, tu je još i ovo nedavno propucavanje kod Mercatora, ispred kafića, makar je to službeno na području Solina, a crna kronika je zabilježila i propucavanje u Trogiru koncem lipnja...), cijele godine nije zabilježen ozbiljniji incident tog vatrenog tipa. Za sudjelovanje u ranjavanju Čube osumnjičena su četvorica, motiv je još nejasan, a trojica od njih su kasnije postali mega-popularni jer ih Uskok smatra za vrh mnogobrojne bande koja je švercala tone kokaina iz Južne Amerike ali i marihuane do europskih konzumenata. Nenad Petrak, navodni šef cijele kriminalne organizacije, uhićen je akciji turske policije u Istanbulu! Ta je priča izazvala puno pažnje, a tek će postati zanimljivo kad na suđenju krenu 'curiti' sočni detalji.

Daleko od takvog 'ranga' su ostala dva incidenta, onaj u Solinu se odvio navodno zbog starog i nevelikog duga, dok je u Trogiru potegnut pištolj zbog – ljubomore.

Jedino ubojstvo se odigralo u samom Splitu, na Visokoj, gdje je u unajmljenom stanu 52-godišnjakinja krajem travnja nožem ubila nevjenčanog supruga. Branila se da je to napravila u samoobrani, no svjedoci i susjedi tvrde kako im svađe nisu bile nepoznanica, potaknute alkoholom. No, taj slučaj nije se previše istraživao u medijima. Teških zločina nije obilovala Dalmacija, sredinom godine je 52-godišnjak u Kninu, također nožem, usmrtio oca.

Zato je ova godina imala nekoliko pravosudnih završetaka slučajeva iz prošlosti. Tako je, da krenemo od kraja, odnosno od najozbiljnijeg slučaja, Filip Zavadlav ponovno osuđen na 40 godina zatvora! Ponovno, jer je na prvom suđenju dobio istu kaznu, ali ta je presuda ukinuta kako bi se bolje utvrdio motiv masakra koji se odigravao početkom 2021. godine u Velom Varošu. Na koncu je motiv osvete ipak otpao, kao i opis iz optužnice po kojem su žrtve bile osobe iz narkomanskog miljea koje su zlostavljali Filipova brata zbog naplate dugovanja pa i njega samog... Nije to puno značilo mladiću koji ih je likvidirao rafalima iz Kalašnjikova, 40 godina nije mala kazna.

Po drugi put je završeno suđenje ekipi optuženoj za likvidaciju Karmelina Fistanića u Omišu – dobili su iste kazne, bivši motociklistički as Stipe Ringwald koji je pucao u metu osuđen je na 19 godina, a njegovi pomagači i organizatori cijelog zločina, Jerko Pirić i Vlado Zolota osuđeni su na 18 odnosno 17 godina iza rešetaka. Sva trojica cijelo vrijeme tvrde kako nemaju veze sa zločinom, a ostaje vidjeti hoće li uspjeti u žalbama...

Ova godina je bila godina 'drugih pokušaja', jer još početkom godine je Jozo Čabraja osuđen za ubojstvo koje se odigralo u Kaštelima 2014. godine – dobio je 14 godina zatvora. Po drugi put je osuđena i zločinačka organizacija Deana Majstorovića Điđija, ukupno na 39 godina iza rešetaka!

Potvrđene su presude u dva velika slučaja – Sandro Firić će morati odležati 12 godina za egzekuciju Branka Mijatovića na Klisu, dok će Željko Tukić u zatvor na 14 godina zbog ubojstva supruge, liječnice Asje Tukić, u centru Trogira. Pravomoćna je postala presuda od 11 i pol godina zatvora za Aleksandra Niševića, za dva pokušaja ubojstva – napao je, ničim izazvan, dvije žene na dvije različite lokacije u Splitu. Neće tako brzo iz zatvora jer je u međuvremenu optužen da je zatukao djeda u Glini!

Iako je presuda Željku Đekiću potvrđena, a Visoki kazneni sud u Zagrebu smanjio sankciju s 38 godina zatvora na 35, taj slučaj još nije pravomoćno zaključen. Kod kazni iznad 20 godina naime osuđenici imaju pravo na još jednu žalbu... Đekić je osuđen za teško ubojstvo, jer je mnogobrojnim udarcima nožem na radnom mjestu usmrtio bivšu suprugu.

A po treći put, ni više ni manje, u rujnu ove godine je donesena presuda u slučaju starom 12 godina. Na četiri i pol godine zatvora osuđena je Slađana 'fatalna ujna' Novoselnik, dok je Matija Franc, koji je tad bio maloljetnik, dobio sedam godina za ubojstvo ujaka Domagoja Novoselnika u Vrisniku na Hvaru. Mladić je usmrtio ujaka, ona ga je nagovarala kako bi se riješila muža, obećavajući mu zajednički život... Kako je ovo treća nepravomoćna, prvostupanjska odluka, pratit ćemo što se događa sa žalbama dvojca, žalbama koje su dva puta bile uspješne.

Splitski sud je imao i drugog posla, tako su prvi put, valjda i posljednji, osudili Dragomira Petrovića zvanog Buvel na 32 godine zatvora zbog likvidacije Petra Vuknića na putu prema Kozjaku. Za smrt talijanskog državljanina Eugenija Vinci krivim su proglašeni Jerko Marasović te Zoran Bauk. Dobili su po dvije godine zavora. Oni su naime bili kapetan i vlasnik turističkog broda Atlantia na kojem u kolovozu 2019. umalo nije došlo do još veće tragedije i smrti dvoje djece – turisti su se otrovali ugljičnim monoksidom iz generatora postavljenog u strojarnici. Radna nesreća šokirala je Split sredinom lipnja kada je poginula 50-godišnjakinja koju je zahvatila hidraulična preša u Kauflandu.

Puno, previše su pak prometne nesreće ove godine uzele života – 35 poginulih na cestama Splitsko-dalmatinsku županije (a svakodnevno smo svjedoci mrtvih na prometnicama u ostatku Dalmacije i Hrvatske) je crna statistika kojoj se pridružuje još jedna: bježanje s mjesta nesreće!

U čak četiri slučaja su zabilježeni takvi potezi vozača odgovornih za tragične posljedice, i u sva četiri slučaja je policija relativno brzo pronašla bjegunce, koji tim potezom nikako nisu olakšali svoju poziciju u kaznenom postupku, dapače.