U zadarskoj knjižnici jučer je otvorena izložba, autori su osobe na izvršenju kazne zatvora

Jučer je u zadarskoj Gradskoj knjižnici (Pult) otvorena izložba kreativni i likovnih radova nastalih u okviru prve godine provedbe programa Pitanje kulture III. Riječ je o programu financiranom sredstvima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, a kojega provodi splitska udruga ANST 1700 zajedno s partnerima, terapijskom zajednicom Mondo Nuovo i zadarskom udrugom Porat.

Udruga ANST 1700 već dugi niz godina provodi projekte unutar zatvorskog sustava, a cilj im je, kako kažu, kroz različite kreativne aktivnosti doprinijeti kvaliteti i raznolikosti aktivnosti slobodnoga vremena zatvorenika. Ujedno se samo provedbom doprinosi i destigmatizaciji zatvorenika i njihovom lakšem ponovnom uključivanju u zajednicu.

Autori radova su osobe na izvršenju kazne zatvora iz četiriju 'dalmatinskih zatvora' – zadarskog, šibenskog, splitskog i dubrovačkog – koji su sudjelovali na kreativnim i likovnim radionicama pod stručnim vodstvom djelatnika i suradnika udruge ANST, Hrvojke Lovrić, programske koordinatorice i socijalne animatorice, Petra Bilića, waldorfskog pedagoga i voditelja radno-okupacijske terapije, vanjske suradnice, akademske slikarice Milane Stojić Veža.

Na izložbi možete vidjeti svega, od sjajnih likovnih radova u različitim tehnikama, dekorativnih radova od keramike, do dirljivih radova nastalih tehnikom 'pebble art' (kreativno izražavanje kamenčićima od kojih se slaže slika, kompozicija ili neki dekorativni motiv) posvećenih članovima obitelji, djeci i prijateljima. Ukupno je izloženo pedesetak radova, a u aktivnostima programa sudjelovalo je više od 30 zatvorenika.

Izložba je važan podsjetnik da kreativnost i umjetnost otvaraju put promjeni i tamo gdje je ona najmanje vidljiva. Iza zatvorenih vrata i rešetaka postoje ljudi koji kroz stvaralaštvo traže priliku da budu prepoznati, saslušani i ponovno uključeni u zajednicu.Njihovi radovi potvrđuju da umjetnost nadilazi okolnosti, a društvo koje podupire takve procese pokazuje zrelost, humanost i vjeru u drugu šansu. Izložba u Gradskoj knjižnici Zadar poziv je da tu priliku pružimo – autorima radova, ali i sebi samima, kako bismo gradili zajednicu koja promjenu njeguje kroz razumijevanje, empatiju i kreativnost. Zato pozivamo sve koji su u mogućnosti da do kraja idućeg tjedna posjete izložbu u Gradskoj knjižnici jer na taj način svi skupa kao društvo najbolje doprinosimo destigmatizaciji osoba na izvršenju kazne zatvora i pokazujemo spremnost i zrelost da pružimo drugu priliku i da vjerujemo u promjenu, poručili su iz ANST-a.