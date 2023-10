U Veneciji poginuli Ukrajinci koji su živjeli u Hrvatskoj: "Još su mi pred očima te divne djevojčice"

"Otac jedne poginule djevojčice radi kod nas u gradskom komunalcu. Oni su k nama došli u ovoj godini. Njegova obitelj, djed, baka, supruga i kći, na izlet u Italiju otišli su svojim autom. Tamo su se pridružili turističkoj grupi, autobusom su išli u razgledavanje. I tad su doživjeli tu strašnu nesreću. On je odmah otišao tamo, za djeda i baku odmah je doznao da su poginuli, ozlijeđenu suprugu pronašao je u jednoj bolnici i do zadnjeg trenutka svi smo se nadali da se njihova kći nalazi u nekoj drugoj bolnici i da joj pružaju pomoć, no na kraju je doznao gorku istinu, da se i ona nalazi među preminulima u nesreći", govori Kovač i dodaje da je petak, 6. listopada, proglasio danom žalosti. Dan žalosti obilježit će isticanjem crne zastave i spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Plitvička jezera i drugim javnim zgradama na području općine.

"Iz druge obitelji smrtno su stradali djed i unuka. Suosjećamo s obitelji i s prijateljima smrtno stradalih", rekao je Kovač te istaknuo da je strašna tragedija pogodila sve stanovnike. Pogotovo Ukrajince, kojih u općini Plitvička jezera živi najviše, više od 250.

Za djevojčicama i članovima njene obitelji tuguju i u Osnovnoj školi "Dr. Franjo Tuđman" u Korenici koju su djevojčice pohađale od svibnja ove godine. Jedna je pohađala 5. a druga 7. razred osnovne škole.

"Od kada nas je koordinatorica obavijestila o tragediji, svi smo u šoku. Za djevojčice smo upalili svijeće, no još su mi pred očima, kao da su još tu s nama i sjede u klupama. Izvan sebe sam. Bile su fine djevojčice, još su pohađale pripremnu nastavu. Ovo je tragedija", kazala je Dražena Aračić, ravnateljica škole, i dodala kako je zbog tragedije pedagoginja obavila razgovor s ostalim učenicima u školi, piše 24sata.