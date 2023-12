U SVEČANOM AMBIJENTU ODRŽAN DUGOOČEKIVANI KONCERT "DVA MISTA - LJUBAV ISTA" Dirigent Curić: "Sve što smo pripremili uspjeli smo na pozornici realizirati, i to je publika na sreću prepoznala"

U Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića - Hrvatski dom Split, u ponedjeljak 27. studenoga otvoren je ciklus tradicijske glazbe Ad Libitum. Snage su na koncertu udružile Limena glazba Žrnovnica i Gradska glazba Opuzen, a sve su upotpunile i dvije klape - klapa Arija i Klapa Žrnovnica.

Limena glazba Žrnovnica pod vodstvom dirigenta Danijela Curića i Gradska glazba Opuzen pod vodstvom dirigenta Nevena Ereša udružili su svoje snage i publiku odveli na zanimljivo glazbeno putovanje. Orkestri su izveli djela domaćih i stranih skladatelja poput ABBA-e, N. Rota, Z. Runjića, F. Sinatre, J. Kandera, a na repertoaru su se našle i neke poznate filmske numere.

"Ovaj nam je koncert dao vjetar u leđa"

Nakon što su se dojmovi barem malo slegli, o glazbenom spektaklu razgovarali smo s dirigentom Danijelom Curićem.



"Nismo se nadali tako velikom odazivu, ipak se radi o dva amaterska orkestra vrlo lokalitetna koja su se našla u centru Splita. Potrudili smo se maksimalno kako bi koncert bio tematski i sadržajno ispunjen da pokrijemo interesne sfere svih slušatelja. Reakcija publike na repertoar bila je izvanredna, a tih sat i pol vremena je stvarno prošlo kao u trenu, nismo mogli ni sanjati da će to tako glatko ići", rekao je Curić.

Ovo je dosad najveći koncert Limene glazbe Žrnovnice, a možda i u povijesti orkestra koja je duga 112 godina.

"Svi smo se puno pripremali za to i bili smo jako fokusirani isključivo na taj koncert posljednja tri mjeseca. Bolje od toga nismo mogli zamisliti jer sve što smo pripremili uspjeli smo na pozornici realizirati i to je publika na sreću prepoznala. Ulazimo u Advent jako zadovoljni, imamo još nekoliko nastupa do kraja godine koji su nam sada lakši jer nam je ovaj koncert dalo vjetar u leđa", zaključio je Curić.

Inače, ovo im nije prvi put da surađuju s opuzenskom glazbom, a dirigent Ćurić je rođeni Opuzenac pa je tako suradnja i počela. Već imaju dogovoren datum koncerta na ljeto u Opuzenu, a u seriji koncerata koji slijede, i koji bi se također trebali zvati 'Dva mista - ljubav ista' planiraju nastupiti po manjim i većim mjestima diljem Lijepe naše i Europe.

GALERIJA Kliknite za pregled