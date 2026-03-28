U susret Uskrsu u Solinu: Blagdanski stol, dječji nastupi i humanitarna nota okupili brojne posjetitelje

U ozračju nadolazećeg Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana, u Solinu je održana tradicionalna manifestacija "U susret Uskrsu", koju svake godine organiziraju Turistička zajednica grada Solina i Udruga Solinjani.

Kako je objavio gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, brojni Solinjani i njihovi gosti okupili su se u predivnom ambijentu Gašpine mlinice, gdje su imali priliku kušati tradicionalna blagdanska jela poput kuhanih jaja, šunke i sirnica.

Djeca i glazba dočarali duh blagdana

Poseban doprinos programu dali su najmlađi. Djeca iz Plesne udruge Solinski Bubamarci scenskim su nastupom prikazala kako izgleda priprema tradicionalne uskrsne spize, unoseći dodatnu toplinu i veselje u cijelu manifestaciju.

Glazbeni dio programa upotpunio je mladi glazbenik Roko Sedlar, čiji je nastup dodatno obogatio blagdanski susret.

Humanitarni karakter dao dodatnu vrijednost događaju

Manifestacija je, osim kulturnog i tradicijskog značaja, imala i humanitarni karakter. Svojim dolaskom i izložbom radova koje su sami izradili, prostor Gašpine mlinice ispunili su članovi udruge Moje Dijete Solin i Udruge Autizam 365.

Gradonačelnik Ninčević zahvalio je svim posjetiteljima koji su kupnjom radova i novčanim prilozima podržali rad udruga, istaknuvši kako upravo takvi trenuci najbolje odražavaju pravi duh Uskrsa — zajedništvo, solidarnost i pomoć onima kojima je potrebna.