U SPLIT STIŽE PREKO TRI TISUĆE TRKAČA IZ CIJELOG SVIJETA Trka koja prolazi gotovo svim dijelovima grada ove godine ima i jednu važnu novost

U dvorani Contarini Hotela Cornaro održana je konferencija za medije kojom je najavljena manifestacija 24. SPLIT MARATON.

U organizaciji Sportske udruge SPLIT MARATON od 23. do 25. veljače 2024. Split će i ove godine biti jedna od vodećih europskih trkačkih destinacija, istaknuto je na današnjoj press konferenciji na kojoj su, uz predsjednika Organizacijskog odbora 24. SPLIT MARATONA Kristijana Sindika, prisustvovali: Ivica Puljak, gradonačelnik grada Splita, Ivica Rakušić, zamjenik gradonačelnika grada Solina, Stipe Čogelja, zamjenik Župana Splitsko-dalmatinske županije, Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita, Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, te Nataša Šustić, hrvatska državna prvakinja u polumaratonu, maratonu i trčanju na 50 km.

Događanja u okviru SPLIT MARATONA počinju u petak, 23. veljače, s otvaranjem sportskog sajma ST EXPO u ŠC Gripe, a završavaju u nedjelju 25. veljače kada je na programu središnji dio – utrke maratona, štafetnog maratona i Hervis polumaratona, dok je subota 24. veljače rezervirana za dječju utrku Grawe dječje milje, utrku Mazda 10 km i Trofej Slobodne Dalmacije – utrku na 5 km.

Kristijan Sindik, predsjednik Organizacijskog odbora 24. SPLIT MARATON na konferenciji je izrazio zadovoljstvo što manifestacija SPLIT MARATON iz godine u godinu raste u broju sudionika i u sadržaju.

"Najvažnije pitanje ovih dana u maratonskim krugovima je hoće li se mijenjati staza maratona, odgovor je da hoće. Uslijed radova na cijelom istočnom dijelu grada počevši od Bačvica, pa Firula, preko Trstenika, do Žnjana, bili smo prisiljeni izmjestiti zadnjih 12.5 km rute maratona, te će oni prolaziti još jednim krugom oko Marjana, te dijelom Sustipanom, vrlo atraktivnom splitskom lokacijom. Trase ostalih utrka ostaju nepromijenjene", rekao je Sindik, dodavši kako će ove godine u 6 utrka startati više od 3.000 trkača iz rekordne 53 zemlje svijeta.

"Kako je pred nama i peto izdanje SPLIT MARATONA na dužini od 42.195 km od ove godine uvodimo i posebnu nagradu za sve koji su 5 puta završili punu distancu", naglasio je predsjednik Organizacijskog odbora.

Posebna je ovogodišnja novost utrka na 10 km – Mazda 10 km.

"Prvi put se u Splitu u sklopu manifestacije SPLIT MARATON trči i utrka na 10 km koja također ima važeći AIMS certifikat, a ruta prati na početku utrku na 5 km, a kod HNK se odvaja i čini đir oko Marjana", rekao je Sindik.

Utrke su i logistički zahtjevne za organizaciju

Kao i svake godine, Sindik je istaknuo logističku zahtjevnost organizacije te zahvalio svima koji su doprinijeli da se utrke održe.

Organizacijskom odboru i brojnim volonterima, svim gradskim tvrtkama i službama, kao i institucionalnim i medijskim pokroviteljima te brojnim sponzorima koji su prepoznali SPLIT MARATON kao najveći sportski događaj međunarodnog karaktera koji se redovito odvija u Splitu.

"Na kraju, zahvaljujem i građanima na strpljenju zbog nakratko zatvorenih pojedinih cestovnih pravaca po gradu i pozivam ih da se pridruže SPLIT MARATONU navijanjem i podrškom trkačima", rekao je Kristijan Sindik na kraju svoga izlaganja.

Ivica Puljak, gradonačelnik grada Splita istaknuo je kako je SPLIT MARATON veliki sportski događaj koji s nestrpljenjem očekuju trkači, ali i građani Splita koji se na razne načine i u sve većem broju uključuju, kao sudionici, navijači ili volonteri.

"Organizacijski standardi Split maratona su uvijek na najvišoj razini, što prepoznaju trkači iz svih krajeva svijeta koji iz Splita redovito odnose najljepše dojmove i iskustva, čineći ovaj događaj ne samo velikim sportskim već i turističkim događajem. Vrijednost Maratona je svakako i u promicanju sporta i zdravog načina života među svim generacijama", istaknuo je splitski gradonačelnik zahvalivši se ujedno i organizatorima na prilagodbi staze utrke maratona.

"Hvala organizatorima na razumijevanju i suradnji u prilagođavanju okolnostima velike gradnje koja se događa na nekim lokacija tradicionalne rute Maratona, koja se morala mijenjati. To zasigurno neće umanjiti atraktivnost ove jedinstvene trke koja i dalje prolazi gotovo svim dijelovima grada. Kada se projekti završe, užitak će za sve biti još veći", te je svim sudionicima zaželio dobrodošlicu.

"Svim trkačicama i trkačima želim srdačnu dobrodošlicu u Split i puno sportske sreće. Hvala svima koji su na bilo koji način uključeni u zahtjevnu organizaciju, a Grad Split sa svojim će službama i tvrtkama dati svoj maksimalan doprinos da sve prođe u najboljem redu i da zajedno uživamo u velikom slavlju sporta i druženja", rekao je gradonačelnik Ivica Puljak.

Grad Solin je i domaćin i pokrovitelj

I Grad Solin je i ove godine domaćin i pokrovitelj SPLIT MARATONA, a zamjenik gradonačelnika, Ivica Rakušić, nazvao ga je jedinstvenim turističkim proizvodom.

"Izuzetno sam ponosan što je grad Solin po peti put za redom pokrovitelj splitskog maratona, manifestacije koja promovira zdrav način života ali je prije svega jedinstven turistički proizvod koji promovira srednju Dalmaciju, naš Split i Solin. Posebno sam ponosan što se utrka održava i u Solinu s nadom da će u budućnosti možda prolaziti i kroz druge dijelove Solina".

Zamjenik gradonačelnika na kraju je istaknuo važnost bavljenja sportom.

"Osobno svake godine trčim polumaraton, pa tako i ove godine, te se nadam da dajem primjer koliko je važno baviti se sportom", kazao je.

U ime Splitsko-dalmatinske županije, održavanje SPLIT MARATONA pozdravio je Stipe Čogelja, zamjenik Župana, istaknuvši veliku važnost koju SPLIT MARATON ima za Split, Županiju i cijelu Dalmaciju.

"Iznimno nam je zadovoljstvo podržati SPLIT MARATON, još jedan od vrhunskih događaja od iznimnog značaja za turističku promociju i prepoznatljivost Splita i Splitsko-dalmatinske županije na svjetskoj razini. Ovakvi projekti svakako pridonose produženju turističke sezone te su dio strateškog opredjeljenja naše Županije u provedbi zelene tranzicije i održivog turizma, a koju smo započeli otvaranjem Centra za edukaciju i posjetitelje u Dugopolju te pratećeg mu brenda Skrivena Dalmacija", naglasio je.

Direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić u svome je govoru naglasila kako se Split zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji održavanja SPLIT MARATONA istaknuo kao destinacija koja promiče zdrav način života i sportske aktivnosti.

"24. Split Maraton nije samo sportski događaj, već istinski simbol zajedništva, zdravog načina života i ljubavi prema aktivnom sudjelovanju. Ovaj događaj donosi brojne koristi za naš grad. Prije svega, potiče lokalnu ekonomiju i privlači veliki broj posjetitelja iz cijele zemlje i svijeta. Sudionici i njihovi pratitelji imaju priliku upoznati ljepote Splita dok sudjeluju u maratonskim događajima, što pridonosi promociji našeg grada kao atraktivne turističke destinacije", rekla je direktorica TZ Splita te dodatno istaknula važnost manifestacije za građane Splita.

"SPLIT MARATON također ima i nezamjenjivu ulogu u promicanju zdravog načina života među našim stanovništvom te potiče sport i rekreaciju kao dio svakodnevnog života. Ponosni smo što Split može biti domaćin ovakvom velikom sportskom događaju te se nadamo da će 24. SPLIT MARATON biti još jedan uspješan korak u promicanju našeg grada kao poželjne destinacije za sve ljubitelje sporta i rekreacije", dodala je.

Neizostavan čimbenik u privlačenju posjetitelja

SPLIT MARATON neizostavan je čimbenik u privlačenju posjetitelja tijekom ključnih razdoblja pred i posezone, naglasila je Ivana Vladović, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije ističući njegovu važnost i kao kulturni i društveni fenomen.

"Ne samo da potiče tjelesnu aktivnost i promiče zdrav život, već i snažno naglašava prepoznatljivost Splita i Dalmacije kao nezaobilazne destinacije za ljubitelje sporta i rekreacije. Kroz ovo sportsko okupljanje, Splitski maraton postaje platforma koja svijetu šalje snažnu poruku o važnosti očuvanja našeg bogatog sportskog nasljeđa, koje je utkano u samu srž naše kulture i duha.

Osim toga, kroz poticanje lokalne ekonomije, jačanje turističke privlačnosti i promicanje zdravog načina života, ovaj događaj ostaje ključni akter u oblikovanju pozitivnog imidža destinacije. U konačnici, Splitski maraton nije samo manifestacija sportske strasti, već postaje živa priča koja povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost. Njegova neosporna važnost prožima se upravo kroz one vrijednosti na koje stavljamo naglasak, na autentičnost, na prirodne i kulturne ljepote, na naše običaje, te time ostavlja neizbrisiv trag ne samo na trkačkim stazama već i u srcima svih koji sudjeluju ili promatraju ovu iznimnu manifestaciju. Kroz jedinstvenu kombinaciju sportskih izazova, kulturne baštine i društvenog angažmana, Splitski maraton postaje nezaobilazno iskustvo koje nadmašuje granice samog sporta", kazala je.

Inspirativnu priču o motivaciji za tračanjem na duge staze ispričala nam je Nataša Šustić – hrvatska državna prvakinja u polumaratonu, maratonu i trčanju na 50 km.

"Jako se veselim što ću nastupiti na SPLIT MARATONU na utrci od 10 km. Posebno me raduje što je od ove godine uvedena i 'desetka'. Dugo sam se premišljala hoću li trčati puni maraton, no ipak sam odustala od te ideje obzirom da me vikend nakon Splitskog maratona čeka Prvenstvo Hrvatske na 50 km gdje ću pokušati obraniti prošlogodišnji naslov i oboriti državni rekord.

Uvijek je poseban gušt trčati u svom gradu, naježiti se na startu utrke na Rivi, prolaskom kroz Marjan koji je praktički moj dnevni boravak, a nakon toga i osjetiti vrhunac emocija pri ulasku u cilj. SPLIT MARATON je sigurno jedna od najljepših i najbolje organiziranih utrka na ovim područjima", rekla je Nataša Šustić.

24. SPLIT MARATON U BROJKAMA

Vrijeme održavanja: od 23. do 25. veljače 2024.

Utrka Maratona i štafetnog maratona - 42 km: 25.2./09:00/(658 trkača)

Utrka Hervis polumaratona - 21km: 25.2./09:00/(1420 trkača)

Mazda 10K 24.2/15:00/(320 trkača)

Trofej Slobodne Dalmacije - 5 km: 24.2/15:10/(350 trkača)

Grawe dječje milje: 24.2/14:00/(320 trkača)

Volonteri: 350

Organizacijski odbor: 15 stalnih i 10 pridruženih članova

24. SPLIT MARATON je manifestacija koju organizira Sportska udruga SPLIT MARATON, izrasla iz jednoga od najvećih maraton klubova u RH - Maraton kluba Marjan.

Volonterski je projekt koji, zahvaljujući zaljubljenicima u trčanje i volontiranje ove godine okuplja više od 3000 sudionika iz 53 zemlje svijeta. Realizacija manifestacije ne bi bila moguća bez volontera iz svih dijelova Hrvatske i šire (ove godine ih je oko 350).

Dodatni poticaj trkačima duž cijele staze je organizirano navijanje i zabava za koju su ove godine zaslužni: udruga Down sindrom Split, bubnjar Joke Radić, zbor Marjanke, Mažoretkinje grada Splita, Grupa Blondy, Mažoretkinje grada Solina, grupa Cortez, Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez - Vrlika, NGO Sarajevo maraton, Altimes bend, Klub nordijskog hodanja Split i Sportsko plesni klub T –dance.

„SPLIT MARATON“ kontinuirano podupiru Grad Split, Turistička zajednica grada Splita, Splitsko dalmatinska županija, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatska turistička zajednica, Splitski savez športova, Grad Solin, MORH, Hrvatski atletski savez i HNK Hajduk.