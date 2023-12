U REKORDNOM ROKU Lepa Brena rasprodala je i drugi koncert u Areni Zagreb pa odmah najavila i treći

Najveća regionalna diva - Lepa Brena, u samo dva dana rasprodala je i drugu zagrebačku Arenu.

"To su sjajne vijesti i baš sam sretna! Puno hvala svima koji su kupili karte, koji me vole i podržavaju i koji će doći vidjeti spektakl koji pripremamo, a koji i zaslužuju i očekuju. Bit će to stvarno nešto posebno, jedva čekam izaći pred svoju publiku", koja je sudeći po reakcijama i interesu za kartama s nestrpljenjem iščekuje.

"U Zagrebu mi je uvijek lijepo. Ne preostaje nam ništa drugo nego da otvorimo i treću Arenu, vidimo se i 9. prosinca!", poručila je.

Nakon što je najavila novi koncert, glazbena legenda se prisjetila stihova svoje kolegice: "Kako kaže Doris Dragović - Malo mi za sriću triba?" i zapjevala njezin hit u eteru Extra FM-a.

Podsjetimo i kako je Lepoj Breni uspjelo ono što nikome do sada nije - u samo jednom danu rasprodala je zagrebačku Arenu točno godinu dana unaprijed. Omiljena pjevačica svih generacija zahvaljujući karizmi i bezvremenskim hitovima kao što su Jugoslovenka, Hajde da se volimo, Ja nemam drugi dom, Pazi kome zavidiš, Okrećeš mi leđa, Uđi slobodno i brojnim drugim već četiri desetljeća ne silazi s vrha.

Njezine koncerte uvijek prati i vrhunska produkcija, zato svi koji žele uživati u spektakularnim Extra koncertima godine ulaznice mogu osigurati putem Eventim sustava, piše Showbuzz.