U prodaji ulaznice za svečani koncert "Krunjene žrtvom – operni likovi junaštva i mučeništva hrvatske povijesti"

U povodu obilježavanja 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene Slavne († 976.), u nedjelju, 15. veljače 2026. godine u 20 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, u organizaciji i pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije, održat će se svečani koncert pod nazivom „Krunjene žrtvom – operni likovi junaštva i mučeništva hrvatske povijesti“.

Program koncerta nadahnut je likom Jelene Slavne, hrvatske kraljice i dobrotvorke, čije je ime trajno upisano u najstarije slojeve hrvatske povijesne svijesti, potvrđeno epigrafskim natpisom s njezina groba u Solinu. Iako povijesni izvori ne bilježe njezine riječi, svjedoče o njezinim djelima, čineći je snažnim simbolom tihog, ali postojanog ženskog junaštva.

Na tom tragu, koncert okuplja operne ženske likove iz hrvatske glazbene baštine koji utjelovljuju žrtvu, moralnu snagu i povijesnu savjest – likove koji u djelima Lisinskog, Zajca, Gotovca i Paraća nose središnju emocionalnu i etičku istinu povijesne drame.

Nastupit će orkestar, zbor i solisti, sopranistica Antonija Teskera i tenor Bože Jurić-Pešić, a pod ravnanjem maestra Ivana Šćepanovića.

Ovaj koncert predstavlja glazbeno-scenski hommage ženama koje su bile nositeljice kontinuiteta, pamćenja i slobode hrvatskog naroda.

Ulaznice možete kupiti na blagajni i mrežnim stranicama HNK Split.