"U potrazi za Ivanom" stiže u Omiš: Predstava o intimnom svijetu Ivane Brlić-Mažuranić

U prostoru Ilirskog sjemeništa u Omišu, na adresi Glagoljaška 11, u srijedu 15. travnja 2026. s početkom u 19 sati bit će izvedena hvaljena predstava "U potrazi za Ivanom", autorski projekt koji kroz kazališni medij otvara vrata unutarnjem, privatnom svijetu Ivane Brlić-Mažuranić, najznačajnije hrvatske spisateljice za djecu.
Riječ je o predstavi nastaloj prema istoimenom, nagrađivanom romanu Sanje Lovrenčić, koja potpisuje i dramatizaciju teksta. U režiji Morane Dolenc, produkcija Max Teatra, ostvarena u suradnji s Galerijom umjetnina grada Slavonskog Broda, donosi slojevit pogled na život žene čije su priče obilježile hrvatsku književnost, dok je njezina osobna borba često ostajala skrivena iza svijeta bajki.
Priča o kreativnosti, ograničenjima i samoostvarenju
Predstava "U potrazi za Ivanom" usmjerena je na teme potisnute kreativnosti i snažne želje za pisanjem u patrijarhalnom ozračju s početka 20. stoljeća. U središtu je pokušaj dešifriranja kompleksne osobnosti Ivane Brlić-Mažuranić, njezinih unutarnjih konflikata, odnosa prema majčinstvu, društvenih ograničenja i trajne potrage za istinskim samoostvarenjem unutar okvira vremena u kojem je živjela.
Publika će tako imati priliku upoznati autoricu "Priča iz davnine" iz drukčije, intimnije perspektive, kao ženu od krvi i mesa, ispunjenu sumnjama, ali i iznimnom snagom. Predstavu režira Morana Dolenc, dok tekst i dramatizaciju potpisuje Sanja Lovrenčić. Produkciju zajednički nose Max Teatar i Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda. Izvedba traje 60 minuta, a održat će se u Ilirskom sjemeništu u Omišu. Cijena ulaznice iznosi 5 eura, a kupnja je moguća na ulazu.
Rijetka prilika za susret s drugom Ivanom
Ovaj kazališni komad publici nudi rijetku priliku da "uplovi" u intimni svijet Ivane Brlić-Mažuranić i upozna književnicu izvan okvira njezina kanonskog opusa. Umjesto spisateljice koju se najčešće promatra kroz njezina djela, pred gledateljima se otkriva osoba obilježena unutarnjim previranjima, ali i iznimnom životnom i stvaralačkom snagom.