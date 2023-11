U POTRAGU ZA VANJOM UKLJUČIO SE I INTERPOL! Djevojčice nema već danima, kruže grozne dezinformacije

14-godišnja djevojčica Vanja Đorčevska nestala je u ponedjeljak na putu u školu u skopskom naselju Debar maalo. Makedonska policija formirala je posebni stožer za potragu, u koju se uključio i Interpol, a pomoći pokušavaju i nevladine organizacije od Hrvatske do Grčke.

Na žalost, kao i u svim medijski eksponiranim slučajevima, šire se i brojne dezinformacije.

Informaciju o Vanjinom nestanku prva je objavila njezina majka Zorica, koja je u ponedjeljak na Facebooku napisala:

'Jutros u 7:20 moja kći krenula je u školu i izgubio joj se trag. Odjevena je u crne hlače s izrezima sa strane, svijetloplavi džemper, crnu kratku zimsku jaknu i bijele tenisice sa smeđom vrpcom na nogavici. Posljednji put je viđena u naselju Debar maalo na puteljku prema školi Pestalozzi. Ako imate bilo kakvu informaciju, obratite se policiji'.

"Vanja nije takva djevojka"

Majka je kasnije istupala i u medijima, tvrdeći kako ništa u ponašanju djevojčice nije upućivalo da bi mogla pobjeći od kuće, a još manje da bi je netko iz bilo kojeg razloga mogao oteti.

'Provjerili smo sve njezine profile na društvenim mrežama, imam sve njezine lozinke i nisam pronašla ništa sumnjivo. Vanja nije takva djevojka. Zaista sumnjam da je oteta, daj Bože da griješim. Da znam da je pobjegla i da imam problema s njom, sigurno ne bih dizala toliku paniku', rekla je Zorica Đorčeska.

U potragu se odmah uključilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje se suočilo s brojnim zakonskim preprekama, poput nemogućnosti korištenja snimki nadzornih kamera poslovnih objekata koji se nalaze na putu u školu, jer je snimanje javnih površina zakonom zabranjeno. Nakon što potraga već treći dan ne daje rezultata, uključio se i Interpol. Jedini jasan trag koji imaju jest posljednja lokacija na kojoj je zabilježen signal mobitela, a ona se nalazi nedaleko od same škole, piše T-portal.

Brojne nevladine udruge iz cijele regije, od Hrvatske do Grčke, podijelile su majčin apel. Profil nestale djevojke objavljen je i na stranici Najdi me (Pronađi me), koja bi trebala pomoći u pronalasku nestalih osoba, po uzoru na Amber Alert - međunarodni sustav koji u Sjevernoj Makedoniji još nije aktivan.

Cijeli članak pročitajte ovdje.