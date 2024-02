U Pomorskoj školi Split tražilo se mjesto više na gostovanju laureata Marka Lete

Drugi ciklus popularnog školskog projekta Ćakulajmo o moru ove je srijede započeo gostovanjem gospodina Marka Lete. Heroj morskih dubina široj je javnosti poznat kao dobitnik nagrade Ponos Hrvatske za 2019. godinu, a učenicima školske eko grupe Zdravo more kao prijatelj i suradnik.

Gospodin Lete svoju humanost i dobrotu rado „pretače“ u Pomorsku školu Split. Kroz dosadašnje aktivnosti s učenicima pridonio je napretku školske eko grupe Zdravo more, najboljem srednjoškolskom eko projektu Republike Hrvatske. Uz prisjećanje na prvu školsku eko akciju Naše more - zdravo more u kojoj je gospodin Lete brifirao ronioce eko grupe, kao i dosadašnju zajedničku borbu za čišće more i morski okoliš kroz eko akcije Eko-Subdamja i Eko-Advent, u kojima su se članovi školske eko grupe ekološki „brusili“ na poziv gospodina Lete, pa preko školskoga projekta Ćakulajmo o moru, suradnja je podignuta na veću razinu. Na dobrobit učenika i našega mora.

Ovom je prigodom i drugim učenicima Pomorske škole Split pružena prilika da, uz fotografije i dokumentarce koje je za njih pripremio gospodin Lete, „ćakulaju“ o brojnim aktualnim temama. Najveća je školska učionica jednostavno postala premalena za sve zainteresirane učenike, potvrđujući da je zajednička suradnja neraskidiva.

Tisuće sati ronjenja i više stotina eko akcija u kojima je gospodin Lete sudjelovao ili ih je organizirao bile su inspiracija za buduće ronioce i ekologe škole. Kroz dodatnu je edukaciju učenicima približen jedan novi svijet pomorskih zanimanja i djelatnosti vezanih uz more i podmorje.

Uz ekološke teme i naglasak na zabludama o ronjenju, učenici su dobili važne informacije o tome kako pristupiti ronilačkim aktivnostima, ali i koje se ljepote i opasnosti kriju ispod morske površine. Kao budući pomorci i čuvari maritimne baštine, tijekom prezentacije su „zaronili“ u arheološka nalazišta i to u ostatke rimskoga i srednjovjekovnoga brodoloma. S obzirom da gospodin Lete sudjeluje u brojnim prijavama i istraživanjima podvodnih arheoloških lokaliteta i ima obrt za podvodne radove (podvodni radovi za luke, lučice i lukobrane), kroz ovo su gostovanje učenici imali priliku iz prve ruke upoznati se s vrijednim arheološkim pronalascima, ali i brojnim zanimljivostima vezanima uz podvodna otkrića na nekoliko lokaliteta u Jadranskome moru. 3D simulacijom spoznali su važnost i obujam podvodnih radova na izgradnji lukobrana, a svestranost gosta otvorila im je i novi, malakološki svijet stražnjoškržnjaka. Učenici su s velikim zanimanjem pratili i naputke o postupanjima u slučaju pronalaska eksplozivnih naprava u moru kojih, na žalost, još uvijek ima mnogo i koji se i dalje pronalaze, ne samo u dubinama, već i u plićemu moru.

Bilo je riječi i o aktualnoj temi širokih aktivnosti vezanih uz nove specijalnosti ronioca (certificiranje i breveti). Ovih je dana asocijacija NAUI (National Association of Underwater Instructors) prihvatila protokole za njihovo izdavanje, a zasluga, među ostalima, pripada i gospodinu Marku Leti. Stoga je ovo predavanje, proizašlo iz dosadašnjih suradnji, bilo jako važno i nesvakidašnje učenicima Pomorske škole Split.

Mentori su u projektu Ćakulajmo o moru profesorica ribarsko-nautičke skupine predmeta Marijana De Marchi i profesor nautičke skupine predmeta Ivan Roščić.