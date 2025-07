U pet gradova još nisu konstituirana gradska vijeća. Tri su vrlo blizu ponovnim izborima

Prošlo je više od dva mjeseca otkako su održani lokalni izbori, a u pet gradova još uvijek nisu konstituirana gradska vijeća. U prva dva pokušaja to nije uspjelo u Rijeci, Đakovu, Opuzenu i Vrgorcu, dok je u Zadru zasad bio jedan pokušaj konstituiranja, piše N1.

U Zadru je prva konstituirajuća sjednica održana tek prošloga tjedna, a razlog tomu bila je zavrzlama s jednim spornim glasačkim listićem zbog čega se čekala odluka Ustavnog suda. Nakon intervencije Ustavnog suda, sporni listić priznat je kandidatu stranke Pravo i pravda Robertu Modriću koji je tako postao gradski vijećnik. No zbog toga su službeni rezultati izbora u Zadru objavljeni tek sredinom lipnja pa je ovo neuspjelo konstituiranje Vijeća uslijedilo mjesec dana potom.

Na njemu je HDZ, koji ima relativnu vijećničku većinu, želeći "pokazati uključivost" predložio za predsjednika Gradskog vijeća Denisa Barića, vijećnika Platforme za promjene, koji nije član ijedne političke stranke. Barić je, međutim, odbio prijedlog, a drugog predloženog nije bilo pa će drugi pokušaj konstituiranja biti sredinom kolovoza. Novoizabrani HDZ-ov gradonačelnik Šime Erlić nada se da će prevladati razum jer, kako je ove srijede rekao HRT-u, "potencijala za suradnju u ovom ima".

U zadarskom Gradskom vijeću je 27 vijećnika. Koalicija predvođena HDZ-om ima ih 12, SDP i Možemo sedam, lista Ričard nezavisni tri vijećnika, po dvoje vijećnika imaju koalicije Nezavisni-HNS-HSLS-HSS-DSU-Hoćemo pravedno te DOMiNO-Suverenisti-HSP, a već spomenuto Pravo i pravda ima jednoga.

Rinčić (zasad) odbija političku trgovinu

U Rijeci je početkom ovoga tjedna propao i drugi pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća. Ni u drugom pokušaju nije prošao izbor Roberta Kurelića za predsjednika. On je kandidat stranke Akcija mladih (AM) iz koje je i novoizabrana riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Kurelić je ostao kratak za jedan glas dobivši ih 15 od potrebnih 16. Osim jedanaest vijećnika široke koalicije koju predvodi AM, Kurelić je dobio glasove dvoje vijećnika Mosta i dvoje vijećnika Nezavisne liste Marka Filipovića. Protiv su bili vijećnici HDZ-a, Možemo!, PGS-a i jedan s Filipovićeve liste, dok je četvero vijećnika SDP-a i IDS-a bilo suzdržano.

Gradonačelnica Rinčić zasad se opire ikakvim dogovorima koji bi 'mirisali' na političku trgovinu. Za dogovor su, kako se čini, spremni u HDZ-u koji s partnerskim strankama (HSLS, HDS i HNS) ima pet vijećnika, više nego dovoljnih za formiranje većine.

Od 31 izabranog vijećnika, koalicija ispred koje stoji Rinčić ima 11 vijećnika, SDP s partnerima ima sedam, HDZ s partnerima pet, nezavisna lista bivšeg (SDP-ovog) gradonačelnika Marka Filipovića ima troje vijećnika, kao i Možemo!, dok ih Most ima dvoje.

Bez dogovora u Đakovu

Dok u Rijeci, a naročito u Zadru još ima vremena i prostora za pregovore oko formiranja većine i konstituiranje gradskih vijeća kako bi bili izbjegnuti ponovni izbori, u preostala tri grada u kojima još nisu konstituirana gradska vijeća novi izbori čine se puno izvjesnijima.

U Đakovu, gdje je dosadašnji HDZ-ov gradonačelnik Marin Mandarić ponovno izabran sa samo devet glasova više od protukandidata Zorana Vinkovića (HSU), nakon i drugog propalog pokušaja formiranja Gradskog vijeća ne čini se da bi treći mogao biti uspješan. Doduše, napredak je postignut. Dok na prvoj sjednici nije bilo kvoruma, jer je od 19 izabranih vijećnika došlo samo njih osmero, na prošlotjednu drugu sjednicu odazvalo ih se 12, dovoljno za kvorum, no ne i za izbor predsjednika Gradskog vijeća.

Treća konstituirajuća sjednica mora biti sazvana najkasnije do 15. kolovoza. Uz osmero HDZ-ovih vijećnika ovoga puta došla su i dvojica s nezavisne liste Ivana Mihalja, jedan i jedini vijećnik HSP-a te jedan od dvojice vijećnika SDP-a. Opet se nije odazvalo šestero vijećnika koalicije HSU-HNS-HSS-Pravo i pravda na čelu s Vinkovićem koji i dalje tvrdi da je pokraden na izborima.

Opuzen i Vrgorac korak do ponovnih izbora

I u Opuzenu su propala dva pokušaja konstituiranja Gradskog vijeća, oba po istom scenariju koji bi se lako mogao ponoviti i 16. kolovoza za kad je sazvana treća sjednica. U tamošnjem Gradskom vijeću po pet vijećnika imaju HDZ i Nezavisna lista Ivana Matage, ponovno izabranog gradonačelnika, dok Nezavisna lista Željka Bjeliša ima troje vijećnika. Bjeliš i njegovi vijećnici odbijaju sudjelovati u poslijeizbornim pregovorima, a HDZ i Matagini su oštro suprotstavljeni. Bjeliš je, doduše, na drugoj konstituirajućoj sjednici predložio vijećnika sa svoje liste za predsjednika Gradskog vijeća, no prijedlog nije prošao.

U Vrgorcu je situacija uvelike slična onoj u Opuzenu. Od 13 izabranih vijećnika, HDZ-ovih je šestero, Nezavisna lista mladih (NLM) ima pet vijećnika, a SDP i Domovinski pokret (DP) po jednoga. Tamo će treći pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća biti 1. kolovoza. Oba dosadašnja pokušaja bila su identična: HDZ-ov kandidat za predsjednika Vijeća dobio je šest glasova, isto koliko i kandidat NLM-a, a oba puta vijećnik DP-a bio je suzdržan prilikom glasovanja.

Neobične koalicije da bi se izbjegli izbori

Činilo se da će do trećeg pokušaja konstituiranja gradskih vijeća doći u još tri grada, ali nije. U Vukovaru se nakon prvog, neuspjelog pokušaja, u drugome Hrvatskim suverenistima, čiji je čelnik Marijan Pavliček izabran za gradonačelnika, priklonilo troje vijećnika HDZ-a i jedan HNS-ov čime su formirali tijesnu natpolovičnu većinu - deset od 19 vijećnika. HDZ je radi toga očekivano raskinuo tamošnju koaliciju s DP-om.

U Sinju je u drugom pokušaju troje vijećnika Nezavisne liste Stipislava Jadrijevića ipak stalo uz sedmero HDZ-ovih i oformilo većinu pa je konstituirano Gradsko vijeće u kojemu gradonačelnik Miro Bulj neće imati većinsko zaleđe jer njegova stranka Most, pojedinačno najbrojnija, ima "samo" osam vijećnika.

Najviše pažnje privukla je druga konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Splita. Tamo je pojedinačno najbrojniji Centar, stranka dojučerašnjeg gradonačelnika Ivice Puljka, s 11 vijećnika. HDZ s partnerima ima ih deset, HGS Željka Keruma četiri, koliko i koalicija SDP-Možemo!-Direkt, a Most dvoje. Bilo je očekivano da Kerumovi vijećnici stanu uz HDZ, no presudan je bio prijedlog Davora Matijevića, vijećnika SDP-a (koji je u međuvremenu napustio stranku) da glasovanje za predsjednika Gradskog vijeća bude tajno. Prijedlog je prihvaćen i izabran je Igor Stanišić iz HGS-a. Tajanstveni 16. glas, kako se nagađa, onaj je Katarine Prnjak, dotad SDP-ove vijećnice koja je potom skupa s Matijevićem istupila iz stranke. Matijevićev "trik" s tajnim glasanjem očito je bio osveta Puljku za ocrnjivanje tijekom kampanje.

Jedna skupština konstituirana iz trećeg pokušaja

A od dvadeset županijskih skupština, devetnaest ih je nakon lokalnih izbora konstituirano iz prvog pokušaja. Jedina preostala bila je Skupština Koprivničko-križevačke županije. Tamo koalicija SDP-HSS-HSLS ima 14 od ukupno 37 vijećnika i navodno je imala dogovor s devet vijećnika stranke Nezavisni Željka Lackovića da će podržati njihovog kandidata za predsjednika Skupštine, HSS-ovog Ivana Pala. No to se na prvoj sjednici nije dogodilo.

Nije uspio ni drugi pokušaj kada je bilo predloženo čak troje kandidata za predsjednika Skupštine. Tek je ovoga ponedjeljka skupština konstituirana i to pomalo neočekivano, zahvaljujući vijećnicima liste Mreža koju predvodi dotadašnji, na izborima poraženi župan Darko Koren, kojega je podržavao HDZ. Njima se pridružilo i dvoje nezavisnih vijećnika pa je Pal izabran bez protukandidata i izbjegnuti su prijevremeni izbori u Koprivničko-križevačkoj županiji.