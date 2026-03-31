U ove stvari mnogi još i danas vjeruju, a mogu vas skupo koštati

Iza čovječanstva je gotovo 140 godina automobilske povijesti, a tijekom svih tih godina mogli smo čuti i pročitati svašta o autima. No problem je što neke od tih stvari nisu i činjenice, a mnoge su uobičajene zablude.

To ne znači da su ljudi koji navode netočne činjenice naivni. Jer neke se jednostavno toliko često ponavljaju da postanu uobičajeno vjerovanje. Neke su pak bile istinite, ali tehnologija je napredovala, a neke su marketinške tvrdnje koje nemaju uporište u stvarnosti. Stoga je Automobiliona odlučila razjasniti nekoliko stvari.

Njemačke autoceste nemaju ograničenje brzine

Uobičajena zabluda koja vas može skupo koštati jest da jednostavno možete ući na njemačku autocestu i voziti koliko god brzo želite. U stvarnosti, zapadnonjemačka vlada 1950-ih odlučila je ukinuti savezna ograničenja brzine i prepustiti to saveznim i lokalnim vlastima. Negdje između 50 i 70 posto njemačkog sustava autocesta doista ima ograničenja brzine. Uglavnom u naseljenijim područjima i blizu gradova, dok se u ruralnijim područjima ograničenja obično ukidaju.

"Možete imati bilo koju boju koja vam se sviđa dokle god je crna", poznati je citat Henryja Forda, često korišten u poslovanju kao potvrda teze da opcije nisu potrebne ako je proizvod dovoljno dobar. Međutim, kupci su mogli kupiti Model T u mnogim bojama. Štoviše, u prvih šest godina proizvodnje Model T nije uopće bio dostupan u crnoj boji. No, 1913. Ford je prešao samo na crnu boju zbog učinkovitosti – navodno zato što se crna boja brže sušila. Međutim, u posljednjim godinama proizvodnje, kako je interes za Model T opadao, a konkurencija se pojačavala, Ford je ponudio niz boja. To je uključivalo boje Channel Green, Highland Green, Royal Maroon, Windsor Maroon, Gunmetal Blue, Fawn Gray i Phoenix Brown.

Automobilske gume štite od udara groma

Ovo je uobičajen mit jer je guma poznata kao izolator. Međutim, automobilske gume izrađene su od gume i/ili silicija, ali još jedan sastojak je ključan. On je ujedno i razlog zašto automobilske gume nisu bijele ili žućkasto-smeđe, a to je čađa. Čađa je crni prah koji je uglavnom ugljik i koristi se za veću izdržljivost guma i bolje odvođenje topline. Međutim, ugljik je također vodljiv. Kao i čelični remeni koji se koriste u mnogim gumama.