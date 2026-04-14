U Domu mladih u Splitu će se prikazati horor

U subotu, 18. travnja s početkom u 20 sati u prostorijama Kino kluba Split (Dom mladih, ulica slobode 28) održat će se projekcija filma Horror Vacui (2023) Borisa Poljaka uz gostovanje autora. Razgovor s Borisom nakon projekcije vodit će član kluba Roman Roudi.

Ulaz je slobodan i svi su dobrodošli!

Horror vacui doslovno znači strah od praznog prostora ili strah pred prazninom. Termin je prvi upotrijebio Aristotel, a za nas ona je metafora za strah od neizvjesne budućnosti, koja proizvodi osjećaj tjeskobe i usamljenosti. Kroz duge kadrove-sekvence asocijativno povezane, film upozorava na postojeću militarizaciju u svijetu. Ne postoje nikakve odrednice kada ni gdje se nešto događa. Sve se može dogoditi bilo gdje i bilo kada.

Boris Poljak (Split, 1959.) jedan je od najistaknutijih hrvatskih eksperimentalnih i dokumentarnih autora, hvaljen snimatelj i direktor fotografije. Dugogodišnji član Filmskog kluba Split i jedan od pokretača Split Film Festivala – međunarodnog festivala novog filma i videa. Od 1989. radi kao profesionalni direktor fotografije. Snimio je više od 50 filmova kratkog i dugog metra te osvojio osam nacionalnih nagrada za najbolju kameru. Režirao je nagrađivane eksperimentalne naslove "Onkraj" (2003.) i "Sky Spirits" (2010.), oba u surežiji s Damirom Čučićem, te tri kratka dokumentarna eksperimentalna filma "Splitski akvarel" (2009.), "Oni samo dolaze i odlaze" (2017.) i "Autofokus" (2013). Potonji je osvojio nagradu za najbolji kratki film na međunarodnim filmskim festivalima u Karlovym Varyma, Visions du Reel te Nyon u Švicarskoj.