U Areni Zagreb večeras koncert u čast Tomi Zdravkoviću: Poznata imena izvode njegove najveće hitove

U Areni Zagreb večeras će se održati koncert „Sjećanje na Tomu Zdravkovića“, organiziran povodom 35. godišnjice smrti jednog od najistaknutijih izvođača narodne glazbe, Tome Zdravkovića.

Riječ je o koncertnoj posveti umjetniku čiji je opus obilježio glazbenu scenu bivše Jugoslavije, a čije pjesme i danas imaju snažan odjek među publikom. Program je koncipiran kao pregled njegovih najpoznatijih skladbi, uz interpretacije aktualnih izvođača.

Na pozornici će nastupiti Hanka Paldum, Dejan Matić, Dragan Kojić Keba, Enes Begović, Milan Topalović Topalko, Nemanja Nikolić i Advina Begić, uz pratnju orkestra pod vodstvom Miše Mijatovića.

Repertoar uključuje neke od najpoznatijih pjesama iz Zdravkovićeve karijere, među kojima su „Dotak’o sam dno života“, „Kafana je moja sudbina“, „Za Ljiljanu“ i „Sliku tvoju ljubim“. Organizatori najavljuju izvedbe koje će biti vjerne originalima, ali prilagođene koncertnoj produkciji i prostoru Arene.

Koncert se održava u godini u kojoj se obilježava 35 godina od smrti Tome Zdravkovića, autora i izvođača poznatog po autobiografskim tekstovima i temama ljubavi, samoće i boemskog života. Njegova popularnost dodatno je potvrđena i posljednjih godina, osobito nakon uspjeha filma i serije „Toma“, koji su njegovo stvaralaštvo približili novim generacijama.

Prema najavama organizatora, očekuje se velik interes publike, a koncert u Areni Zagreb zamišljen je kao glazbeni hommage jednom od najprepoznatljivijih glasova regionalne scene.