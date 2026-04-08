Tužne vijesti iz hrvatskog nogometa: Preminuo Srećko Bogdan

U 70. godini preminuo je Srećko Bogdan, legendarni hrvatski nogometaš, bivši reprezentativac i jedan od najvažnijih igrača u povijesti zagrebačkog Dinama, javlja Međimurska sportska mreža.

Bogdan je rođen 5. siječnja 1957. godine u Murskom Središću, a prve nogometne korake napravio je u Rudaru. Nakon toga nastupao je za MTČ iz Čakovca, da bi već 1975. godine stigao u Dinamo, gdje je proveo deset godina i ostavio dubok trag.

Igrao je na poziciji braniča, a krasili su ga čvrstina, odlična igra u zraku i osjećaj za pogodak. Za Dinamo je upisao 309 službenih nastupa i postigao 42 gola, što je izniman učinak za igrača njegove pozicije.

S Dinamom je osvojio naslov prvaka 1982. godine te Kup 1980. i 1983., a njegova dugovječnost i kvaliteta svrstali su ga među igrače s najviše nastupa u povijesti kluba.

Nakon odlaska iz Maksimira 1985. karijeru je nastavio u njemačkom Karlsruheru, gdje je igrao do 1993. godine i upisao oko 250 nastupa.

Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 11 utakmica, dok je za hrvatsku reprezentaciju nastupio dvaput i postigao jedan pogodak.

Nakon igračke karijere ostao je u nogometu kao trener. U Karlsruheu je radio kao direktor omladinske škole, trener juniora i pomoćni trener prve momčadi, a kasnije je vodio i nekoliko klubova u Hrvatskoj.

Šira javnost pamti ga i kao stručnog sukomentatora tijekom Svjetskog prvenstva 2006. godine.