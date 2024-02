TURUDIĆ: "Još sam kandidat za šefa DORH-a. Neke poruke su autentične"

"Radosti", "lipa", riječi su to kojima su se međusobno oslovljavali kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić i Josipa Pleslić (bivša Rimac).

Turudić je u javnosti dosad tvrdio da je Rimac poznavao tek površno, no poruke koje su dospjele u javnost pokazuju suprotno. Reakcije stižu sa svih strana, a oporba složno tvrdi da Turudić nema što raditi u sudstvu.

Što o svemu mislim sam Turudić, otkrio je u gostovanju u Dnevniku Nove TV.

"Nisam se čuo s premijerom, nisam ga zvao, nije mi to navika da zovem premijera, a pogotovo ne nedjeljom. Nismo komunicirali", započeo je i dodao da su zadnji put bili u kontaktu prije nekoliko dana.

Intiman odnos s Rimac

"Nisam lagao, prvo želim reći da kad sam govorio da nisam posebno dobar s njom to se odnosilo na 2015. godinu kad su me novinari ili netko snimio u jednom lokalu u centru Zagreba. Od 2015. do 2024 je prošlo devet godina i mi smo u međuvremenu postali dobri poznanici i znali bi se dopisivati, što je očigledno i znali bi popiti kavu. Naše poznanstvo se na to svodilo", poručio je Turudić.

"Josipa Rimac ima jedan vrlo osebujan izričaj, ona se na specifičan način obraća ljudima, meni se obraćala s radosti. To je njezin izbor, ali to su naše privatne poruke, mislim to su poruke između mene i Josipe Rimac", istaknuo je.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare-Knezović jesu li poruke autentične, odgovorio je: "Ne znam jesu li autentične, zapravo ne znam, to bi trebalo provjeriti. Neke sigurno jesu, nekih se sjećam, a nekih se uopće ne sjećam."

Naveo je da se sjeća da ga je Rimac tražila da se nađu na sudu.

"Josipa Rimac je bila državna tajnica, ona je bila saborska zastupnica, meni je posao kao predsjednika suda bio da primam stranke pa sam tako primio i nju", kazao je Turudić i ispričao kako ju je upoznao.

"Mislim da je to bilo davno. Mislim da je bio dan grada Knina i da smo igrali neku humanitarnu nogometnu utakmicu. Ekipa se zvala Cor unum, to je moglo biti oko 2010. ili 2011. sad stvarno ne znam", prisjetio se.

"Ja nikada nisam niti rekao da smo mi prijatelji, mi smo dobri poznanici. Nismo prijatelji, iskreno vam govorim. Mi smo dobri poznanici. Neću ništa reći protiv Josipe Rimac. To je naše poznanstvo koje je dugogodišnje, kažem onda sam ju prvi puta upoznao i onda se od 2015. godine do danas se razvijao", napomenuo je sudac.

Ponovio je da je RImac tražila informacije o nekom predmetu na sudu, ali da joj on nije pomogao.

"Nisam joj pomogao, poslije me pitala saborska zastupnica Benčić je li se radilo o Inji Bašiću, to nije bio taj predmet, zato što mi nismo završili taj razgovor. Važno je naglasiti za Inju Bašića, nisam ga u životu vidio i ne poznajem ga, da je on pravomoćno osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu, i da je USKOK s njim sklopio sporazum i da je donesena presuda na temelju sporazuma", kazao je Turudić.

"Kad se god navedu neki ljudi kojima sam ja pomagao, mogu vam sad na brzinu pomagao, mogu vam nabrojiti: Josipa Rimac, protiv nje je podignuta optužnica, Zdravko Mamić je optužen i osuđen. Moj bratić Miro Brlja je osuđen na višegodišnju kaznu zatvora, svi ljudi koji se spominju da sam im pogodovao su zapravo osuđeni", dodao je.

"Ivo Sanader za kojeg se govorilo da je govorio sam ja 'njegov dečko' je također osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu. Govorilo se o mojoj bliskosti HDZ-u, a HDZ je kao pravna osoba osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu. Sve što vam nabrojio se dogodilo za vrijeme kad sam bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu. Očito je da nije dobro kad ja nekome pomažem", izjavio je Turudić.

Slučaj bratića

Reporterka je istaknula da osim Josipe Rimac, nije u potpunosti bio iskren ni sa slučajem svojeg bratića.

"Kako mislite da bi to znao, to je bilo 2015. godine, sad je 2024. Ja sam rekao da smatram da je to bilo prije godišnjeg odmora. To sam spazio početkom devetog mjeseca, iste sekunde kad sam to spazio sam tražio izuzeće. Krivo sam pomislio, nisam bio decidiran, rekao sam da je to moglo biti mjesec i pol dana jer sam mislio da je taj spis došao i da sam otišao na godišnji odmor. Međutim, poslije sam utvrdio da je on došao u veljači", pravdao se.

"Ja bih volio da ispadnem vjerodostojan, ali ovo što vam govorim je istina. Miro Vrlja, moj bratić se dan danas sudi na Županijskom sudu u Zagrebu, on je osuđen mislim da na četiri godine, to sam nedavno saznao, mislio sam da je na manje. Spis je otišao na Vrhovni sud, on je ukinuo postupak i spis se sada nalazi na Županijskom sudu u Zagrebu gdje ja više ne radim. Kako sam ja pomogao Vrlji u predmetu kojem je zastara 25 godina i kojem je suđeno na Županijskom sudu u Zagrebu", rekao je Turudić.