TURBULENTAN TJEDAN PRED NAMA Misli ste da smo se riješili južine i obilne kiše? Krivo, u petak zatopljenje i temperature do 19 stupnjeva!

Za nama je najhladniji vikend dosadašnjeg tijeka jeseni. Iako se vrijeme zadnja dva dana stabiliziralo, u subotu je puhala olujna bura, a nedjeljno jutro i večer donijeli su mraz području Dalmatinske zagore.

U novom tjednu bit će i suhih i kišovitih dana, naš dio Europe neće biti pošteđen prolazaka frontalnih sustava i ciklona. Relativno često će se izmjenjivati toplija i hladnija razdoblja, a hladnoća protekle noći do kraja tjedna se neće ponoviti.

Ponedjeljak donosi postupno naoblačenje koje će posljednje zahvatiti jug Dalmacije. Veći dio dana bit će oblačno, uz obalu i na otocima moguće je malo kiše, a u Dalmatinskoj zagori u početku može biti slabog snijega i susnježice. Navečer će oborine jačati, a snježna granica se dizati. U početku će puhati levant koji će okretati na jugo koje će navečer biti umjereno do pojačano. Jutro će biti hladno s mrazom u zaleđu obale, uz obalu i na otocima temperature od 4 do 10°C. Najviše dnevne temperature zraka od 4 ponegdje u Zagori do 16°C ponegdje na otocima u večernjim satima.

U utorak vrlo promjenjivo. Oblačnije u prvom dijelu dana kada će biti kiše, a ponegdje i pljuskova s grmljavinom. U drugom dijelu dana dosta suhog vremena, moguće je djelomično razvedravanje. U noći će puhati umjereno do pojačano jugo, okretat će ujutro na umjeren do jak lebić, potom pulenat i tramontanu, a navečer će zapuhati bura. Jutro osjetno toplije u odnosu na ponedjeljak. Najviše dnevne temperature zraka od 8°C ponegdje u Zagori do 17°C ponegdje na otocima.

Srijeda donosi prolazno smirivanje vremena. Bit će djelomično sunčano i u većini predjela suho. Još u početku na Dinari i Kamešnici može biti malo snijega, a na jugu kiše. Puhat će umjerena do pojačana bura, slabit će u drugom dijelu dna. Ponovno će zahladiti, najviše dnevne temperature od 6 do 13°C.

Nova ciklona počet će nam se približavati tijekom četvrtka. Zbog toga će od jutra biti umjereno do znatno oblačno, povremeno uz slabu kišu u drugom dijelu dana. Zapuhat će jugo koje će danju brzo jačati, navečer će biti jako. Rano ujutro još će biti prohladno, danju će značajno zatopliti pa će najviše dnevne temperature uz obalu i na otocima dosezati, a ponegdje i prelaziti 15°C.

Petak će biti oblačan dan uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice će pasti preko 50 litara kiše po metru kvadratnome. Puhat će jako do vrlo jako s olujnim udarima, prestat će tijekom večeri. Bit će vrlo toplo za dio godine s najvišim dnevnim temperaturama od 11°C ponegdje u Zagori do 19°C ponegdje na vanjskim otocima.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, u subotu će se izmjenjivati sunčana i oblačna razdoblja. Povremeno će biti kiše ili pljuskova, ali znatno manje nego u petak. Navečer će zapuhati tramontana. I dalje toplo, hladnije krajem dana i navečer.

Djelomično sunčano i većinom suho bit će u nedjelju. Zapuhat će bura i osjetno će zahladiti.