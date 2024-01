TUCAK: "Sad ćemo ući u svlačionicu i neće se čuti muha. Nema euforije"

Hrvatska vaterpolska reprezentacija je u finalu EP-a koje se igra u Hrvatskoj. Hrvatska će tako u utorak protiv Španjolske imati priliku braniti zlato osvojeno prije dvije godine u Splitu. U polufinalu je pobijedila reprezentaciju Mađarske 11:8, dok su Španjolci svladali Italiju 7:4. Finale je na rasporedu u utorak u 20:15 sati.

Nakon utakmice za kamere HRT-a govorio je izbornik Ivica Tucak: "Strašno sam sretan i ponosan, ali vjerujte mi, i prazan nakon ovako teške utakmice. Nisam nikada sumnjao da mi to možemo i da ova ekipa to može. Ovo je fantastičan rezultat hrvatskog vaterpola i hrvatskog sporta. Ostaje nam pokušati napraviti i taj najteži korak, doći do zlata i obraniti titulu Europskog prvaka u našoj zemlji. Slike ovog veličanstvenog ambijenta će mi se vrtjeti cijelog života."

O reprezentaciji Mađarske izjavio je: "Vidjeli ste koliko je to opasna ekipa. Znao sam da može biti opasno da negdje u podsvijesti imamo da igramo protiv, da budemo iskreni, nekog rezervnog tima Mađarske, ali oni nemaju rezervni tim već su kao nekakva Francuska u rukometu. To je zemlja koja silno ulaže u sport, posebno u vaterpolo. Mene su Mađari impresionirali kako su igrali, ali danas protiv nas nikako nisu mogli do pobjede jer smo stvarno bili odlični. Procurili smo malo u obrani s igračem manje, ali sve skupa gledano, ovo je baš bilo lijepo", rekao je, piše Index.

Tucak: Španjolska je fantastična, ali mi možemo do kraja

O širini naše klupe rekao je sljedeće: "Ono što ja gajim od prvog trenutka, pogotovo s ovom ekipom, to je jedan kolektiv i zajednička igra gdje će netko uvijek iskočiti. Nikada niti jedan igrač reprezentacije ne smije biti ispred kolektiva. Svi smo mi jedna obitelj koja zajedno gubi i pobjeđuje. Sad se treba dobro odmoriti, nemamo puno vremena i pokušat ćemo napraviti i taj zadnji korak. Španjolska je fantastična reprezentacija, ali ja vjerujem da imamo velike šanse."

Kako protiv Španjolaca s kojima smo već igrali na ovom turniru: "Dobro ćemo, do detalja, analizirati prvu utakmicu s igračima. Koliko god smo mi u stožeru to već i napravili, ipak je fokus uvijek bio na prvoj sljedećoj utakmici. Sve ono što smo vidjeli govori da je to sjajna reprezentacija, možda najbolja na svijetu u ovom trenutku, ali ja vjerujem da ih mi možemo pobijediti."

Izbornik je brzo ugasio pomisao na euforiju: "Nema nikakve euforije. Mi ćemo sada ući u svlačionicu i neće se čuti muha, kao što je bilo protiv Grčke. Ovo su predivni momci koji znaju što je sport i kad se gubi i kad se pobjeđuje. Nema plakanja nakon poraza i nema euforije nakon pobjede. Mirno se povlačimo u svoj bunker u hotel i slijedi analiza. Malo ćemo naravno uživati, ali već od ovog trenutka puni fokus je na finale."

"Predivna slika Zagreba prema cijelome svijetu. Korektno navijanje bez ijednog incidenta. To su ljudi koji vole svoju reprezentaciju i svoju državu i to me čini posebno sretnim u ovom trenutku", zaključio je izbornik riječima o podršci s tribina, piše Index.