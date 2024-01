"TROFEJ ŽUTKO" Premijerno odigran turnir za najmlađe kategorije: Uz Split sudjelovali su Cedevita Junior, Zadar i ŠK Dražen Petrović

Lijep košarkaški dan na Gripama, premijerno je odigran turnir "Trofej Žutko", za dječake rođene 2011. i 2013. godine, a uz Split sudjelovali su Cedevita Junior, Zadar i ŠK Dražen Petrović.

Bilo je to prekrasno druženje, za vjerovati je da će "Trofej Žutko" postati tradicionalan za najmlađe kategorije.

- Premijerno izdanje turnira pokazalo se kao pun pogodak, ovakva druženja su svima od koristi, a najviše košarci - kazao je prvi čovjek turnira, voditelj škole košarke KK Splita Ante Grgurević.

U kategoriji dječaka rođenih 2013. Split je osvojio prvo mjesto, slijede Cedevita Junior, Zadar i ŠK D. Petrović. Rezultati: 1. kolo Split - C. Junior 35:20, Zadar - D. Petrović 36:17, 2. kolo C. Junior - Zadar 44:22, Split - D. Petrović 52:4, 3. kolo D. Petrović - C. Junior 45:12, Split - Zadar 47:17.

Split U-11: Frano Vidović, Ivan Bartulović, Jakov Jerčić, Ante Slišković, Massimo Maher, Jadran Kovačević, Adrian Računica, Ante Ercegović, Duje Katalinić, Nikola Radoičić, Marjan Čondić, Luka Ivan Šetka, Viktor Vuković i Andro Jakić. Trener Duje Kaliterna.

U kategoriji dječaka rođenih 2011. godine poredak je bio isti, Split je osvojio prvo mjesto, slijede C. Junior, Zadar i D. Petrović. Rezultati, polufinale: Split - Zadar 69:53, C. Junior - D. Petrović 65:18, za 3. mjesto Zadar - D. Petrović 41:12, finale Split - C. Junior 69:63.

Split U-13: Ante Zekić, Stipan Slišković, Adrian Vuković, Piero Martinović, Ante Ivelić, Toma Pivčević, Levin Maher, Ante Šimundić, Željko Penava, Gabriel Vulas, Frane Grgurević, Marko Bazina, Roko Ratković i Miro Armanda. Trener Ante Grgurević.