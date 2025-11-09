Trinaesti Dani klasične gitare u Splitu oduševili publiku vrhunskim nastupima

Trinaesto izdanje Dana klasične gitare u Splitu još je jednom potvrdilo status festivala kao jednog od najznačajnijih glazbenih događaja u regiji. Publika je uživala u nizu vrhunskih koncerata, od senzacionalnog nastupa brazilskog virtuoza Yamandua Coste do završne večeri posvećene mladim hrvatskim glazbenicima.

Festival je započeo upravo uz nezaboravnu energiju dobitnika Grammyja, koji je splitsku publiku oduševio iskrenim emocijama pa je triput vraćan na pozornicu.

“Ovo je nevjerojatan grad i čast mi je bila nastupati na fantastičnom festivalu. Na koncertu sam predstavio dio glazbene baštine Južne Amerike, područja u kojem sam odrastao i proveo veći dio svog života i bilo mi je zadovoljstvo splitskoj publici prenijeti dio našeg glazbenog naslijeđa.” - rekao je Costa.

Sljedeće večeri festival je donio predivan program “Ladies’ Evening”, posvećen ženama u svijetu gitare. Carlotta Dalia i hrvatski Duo Stojaković – Čižmek oduševile su izvedbama i međusobnom glazbenom komunikacijom.

“Fantastičan festival! Super organizacija, super koncerti, baš smo uživale!” - rekla je Ana Čižmek, a CarlottaDalia je dodala kako je oduševljena atmosferom, ljudima i organizacijom te izrazila nadu u povratak.

Publika je potom doživjela čarobnu hvarsku večer, tijekom koje je talijanski duo Luciano i GiusyPompilioispunio povijesno kazalište emocijom, a njihov je nastup i sljedeće večeri u Solinu publika nagradila dugotrajnim pljeskom. Poseban trenutak ipak je bio koncert Filipa Miškovića u crkvi sv. Križa u Varošu:

“Posljednji put sam na Danima klasične gitare nastupio 2019. godine i to mi je jako značilo kada sam bio student. Puno mi znači i što sam na ovako velikom festivalu dobio priliku imati solistički koncert, na tome sam zahvalan organizatoru.” - kazao je hrvatski gitarist.

Festival je zaključen u Sveučilišnoj galeriji koncertom “Mladi virtuozi”, na kojem su nastupili Miro Domazet, Noa Šaban i Trio Appogiatura koji čine Miroslav Mrass, Ivo Baule i Lukas Tavić:

“Dani klasične gitare od samih su početaka usmjereni na afirmaciju mladih domaćih glazbenika. Želimo im pružiti priliku da nastupaju uz bok velikim svjetskim imenima i pokažu da Hrvatska ima snažnu te itekako živu gitarističku scenu.” - rekao je utemeljitelj i direktor festivala Josip Dragnić.

Organizator Dana klasične gitare je Udruga GitaraSt, u suradnji s Hrvatskim domom Split, Sveučilištem u Splitu, JUK-om Zvonimir Solin i JUK-om Hvar 1612.

Trinaesto izdanje održano je pod pokroviteljstvom Grada Splita, Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije te Turističkih zajednica Grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske, uz potporu Talijanskog instituta za kulturu i proizvođača gitarske opreme D’Addario.

Nakon niza sjajnih koncerata i čarobne atmosfere u Splitu, Solinu i Hvaru, organizatori već najavljuju kako su u tijeku pripreme za 14. Dane klasične gitare, koji će, sigurni smo, opravdati, sada već visoka, očekivanja publike.