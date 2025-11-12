Tri plesna rada novih autorica premijerno u Split TASK-u u Noći kazališta

Četvrti Split TASK će u Noći kazališta 15. studenog 2025. u 20 sati u Gradskom kazalištu lutaka Split s ponosom i radošću predstaviti tri kratka plesna rada novih autorica. Odabrane autorice ove su godine Justina Vojaković-Fingler s radom CORPUS NERUDA, Andreja Lauš s radom ONO ŠTO OSTAJE te Maria Prokhorova s radom EL HURACÁN.

U srži projekta je suradnja novih autorica s iskusnim koreografkinjama, odnosno povezivanje hrvatskih i stranih autora različitih generacija i podjela autorstva i znanja. Proces suove godine mentorirali Mia Kevo, Nataša Kustura i Ádám Fejes. Autorice uputa kojima je proces vođen su Barbara Matijević, Pola Pautan i Isabelle Schad.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ulaz je slobodan.

Ove je godine Split TASK dio nove inicijative na plesnoj sceni: Vikenda suvremenog plesa u trajanju od 13. do 16.11.

Više o Vikendu pročitajte na: https://fb.me/e/hz1SJXeTT

Više o kratkim radovima Split TASKa: CORPUS NERUDA, Justina Vojaković-Fingler prema TASKu Barbare Matijević, mentorica Mia Kevo Justina je glumica, lutkarica, plesačica suvremenog plesa i flamenca koja inspirirana vječnim Nerudom na scenu donosi mrežu elemenata raličitih medija prožetu flamenco ritmovima i španjolskom glazbom. Bavi se istraživanjem aktualnih tema iz vijesti, a osobito obijesti moćnika koji iza sebe ostavljaju pustoš. 'Zabavila sam se stvarajući ovaj komad' kaže, 'a to je važno, jer energija koju inkorporiramo u djelo uvijek komunicira s publikom. ONO ŠTO OSTAJE, Andreja Lauš prema TASKu Pole Pautan, mentorica Nataša Kustura Zadarska prvostupnica francuskog i povijesti umjetnosti, amaterska slikarica i zaljubljenica u poeziju ovim radom gleda u sebe i kaže: 'Vrtim se u krug. Tražim ono "što jest"'. U ovoj intermedijalnoj minijaturi Andreja se bavi pitanjem ostavljanja traga. Razrađujući motiv kruga, pronalazi ritual, ponavljanje, prepoznavanje, prelazak iz jednog medija u drugi i konačno - otisak koji ostaje. EL HURACÁN, Maria Prokhorova prema TASKu Isabelle Schad, mentor Ádám Fejes Maria, diplomirana plesačica suvremenog plesa, i strastvena plesačica tanga koja je dolaskom u Split 2024. godine posve izmijenila svoj put, pita se: 'It takes two to tango: Je li tvoj solo ples jednako važan? Je li tvoj solo život jednako važan? a ako jest, onda kome?' Što činim kad ostanem sama u svijetu tanga, sama sa svojom umjetnošću, svojim idejama i snovima, ambicijama i emocijama, razočaranjima i radostima? Produkcija: Umjetnička organizacija Naturščik Umjetnička voditeljica: Karolina Šuša Prostorna i tehnička podrška: Gradsko kazalište lutaka u Splitu, Multimedijalni kulturni centar, Cirkus Kolektiv Dizajn: Bruno Bebić Oblikovanje svjetla: Lucijan Roki Autorice originalnog TASKa: Martina Granić, Sonja Pregrad, Plesni Centar TALA Projekt su podržali: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Split, Zaklada Kultura nova