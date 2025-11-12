Close Menu

Tri plesna rada novih autorica premijerno u Split TASK-u u Noći kazališta

Ulaz je slobodan

Četvrti Split TASK će u Noći kazališta 15. studenog 2025. u 20 sati Gradskom kazalištu lutaka Split s ponosom i radošću predstaviti tri kratka plesna rada novih autorica. Odabrane autorice ove su godine Justina Vojaković-Fingler s radom CORPUS NERUDA, Andreja Lauš s radom ONO ŠTO OSTAJE te Maria Prokhorova s radom EL HURACÁN.

U srži projekta je suradnja novih autorica s iskusnim koreografkinjama, odnosno povezivanje hrvatskih i stranih autora različitih generacija i podjela autorstva i znanja. Proces suove godine mentorirali Mia Kevo, Nataša Kustura Ádám Fejes. Autorice uputa kojima je proces vođen su Barbara Matijević, Pola Pautan Isabelle Schad.

Ove je godine Split TASK dio nove inicijative na plesnoj sceni: Vikenda suvremenog plesa u trajanju od 13. do 16.11.

Više o Vikendu pročitajte na: https://fb.me/e/hz1SJXeTT

Više o kratkim radovima Split TASKa:

CORPUS NERUDA, Justina Vojaković-Fingler prema TASKu Barbare Matijević, mentorica Mia Kevo

Justina je glumica, lutkarica, plesačica suvremenog plesa i flamenca koja inspirirana vječnim Nerudom na scenu donosi mrežu elemenata raličitih medija prožetu flamenco ritmovima i španjolskom glazbom. Bavi se istraživanjem aktualnih tema iz vijesti, a osobito obijesti moćnika koji iza sebe ostavljaju pustoš. 'Zabavila sam se stvarajući ovaj komad' kaže, 'a to je važno, jer energija koju inkorporiramo u djelo uvijek komunicira s publikom.

ONO ŠTO OSTAJE, Andreja Lauš prema TASKu Pole Pautan, mentorica Nataša Kustura

Zadarska prvostupnica francuskog i povijesti umjetnosti, amaterska slikarica i zaljubljenica u poeziju ovim radom gleda u sebe i kaže: 'Vrtim se u krug. Tražim ono "što jest"'. U ovoj intermedijalnoj minijaturi Andreja se bavi pitanjem ostavljanja traga. Razrađujući motiv kruga, pronalazi ritual, ponavljanje, prepoznavanje, prelazak iz jednog medija u drugi i konačno - otisak koji ostaje.

EL HURACÁN, Maria Prokhorova prema TASKu Isabelle Schad, mentor Ádám Fejes

Maria, diplomirana plesačica suvremenog plesa, i strastvena plesačica tanga koja je dolaskom u Split 2024. godine posve izmijenila svoj put, pita se: 'It takes two to tango: Je li tvoj solo ples jednako važan? Je li tvoj solo život jednako važan? a ako jest, onda kome?' Što činim kad ostanem sama u svijetu tanga, sama sa svojom umjetnošću, svojim idejama i snovima, ambicijama i emocijama, razočaranjima i radostima?

Produkcija: Umjetnička organizacija Naturščik

Umjetnička voditeljica: Karolina Šuša

Prostorna i tehnička podrška: Gradsko kazalište lutaka u Splitu, Multimedijalni kulturni centar, Cirkus Kolektiv

Dizajn: Bruno Bebić

Oblikovanje svjetla: Lucijan Roki

Autorice originalnog TASKa: Martina Granić, Sonja Pregrad, Plesni Centar TALA

Projekt su podržali: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Split, Zaklada Kultura nova

