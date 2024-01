'Tri godine lažne renesanse u Gradu Splitu!', rekao je Glavina i opleo po supružnicima Puljak

Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta oglasio se povodom izjava splitskog gradonačelnika, Ivice Puljka sa Žnjana, gdje je najavio početak projekta vrijednosti 45 milijuna eura kojeg će na terenu realizirati tvrtke Lavčević, Strabag i Cestar.

U svom podružem Facebook statusu, kojeg u nastavku prenosimo u cijelosti, ppleo je i po splitskom poteštatu.

- Tri godine lažne renesanse u Gradu Splitu!

I sa Žnjanom ide kao i sa ostalim razvojnim projektima – nikako! Ipak, PR-ovac Puljak nas uvjerava da je to renesansa.

Za sve vas koji možda ne pratite politička zbivanja u Gradu Splitu, evo kratkog sažetka aktualne situacije iz najlipšeg grada na svitu i mog osvrta na najneuspješniji gradonačelnički mandat u povijesti Grada Splita.

Naime, velikom renesansnom čovjeku, Ivici Puljku, nikako ne ide. Dobio je veliko povjerenje Splićanki i Splićana obećavajući sve i svašta i populistički prosipajući PR parole. Jedna od najupečatljivijih svakako je ona o nadolazećoj renesansi u Gradu Splitu. Međutim, tri godine njegovog mandata mogli smo samo gledati eklatantne primjere nesposobnosti, nerada, nepotizma i veliko srozavanje Grada kakvog u ova tri desetljeća još nismo vidjeli. A to srozavanje grada vidljivo je doslovce na svakom koraku. Dovoljno je samo prošetati gradom i sve je jasno.

Objavom korespondencije gradonačelnika s njegovim najbližim suradnicima na službeničkom sudu u Splitu potvrdilo se ono što se po Splitu već odavno priča, a to je da gradom Splitom upravlja gradonačelnikova supruga Marijana i PR stručnjaci.

'Njihovo obiteljsko političko gospodarstvo Splićani su već dobro pročitali'

Gospođa Puljak, nota bene, nije izabrana niti obnaša bilo kakvu političku funkciju u Gradu Splitu. Njihovo obiteljsko političko gospodarstvo Splićani su već dobro pročitali pa je nezadovoljstvo vladajućom administracijom uistinu golemo. Međutim, parlamentarni izbori su blizu, a prosipanje parola se Puljku već pokazalo kao dobra i učinkovita metoda političkog djelovanja. Pa iako su Splićani njegove šuplje priče već najvećim dijelom pročitali, imamo mnogo drugih po Hrvatskoj gdje te parole padaju na plodno tlo. Barem tako, uvjeren sam, razmišlja gradonačelnik Puljak i njegov PR tim.

Pokušavajući sebi dati kakvu takvu relevantnost, ovih se dana uhvatio ideologije na najjače (bravo za PR!) pa se tako uhvatio i (ne)radne nedjelje, obitelji i crkve, kao i (ne)realiziranih gradskih projekata. Čudi me kako PR-u i Puljku još nije palo na pamet da početkom mjeseca odu na Peristil i organiziraju prosvjed odnosno paravan za napad na ljude koji u miru i tišini mole. Siguran sam da će do izbora i ovo doći na dnevni red.

'O Puljkovim kolosalnim promašajima i neuspjesima upravljanjem turizmom u Gradu Splitu sam već pisao i govorio'

O Puljkovim kolosalnim promašajima i neuspjesima upravljanjem turizmom u Gradu Splitu sam već pisao i govorio. Ali isto ono što su napravili s turizmom u gradu, uspjeli su napraviti i s Adventom. Moram biti iskren i reći da nisam mislio da je to moguće, ali junaci su uspjeli uništiti Advent u Splitu. I ne samo Advent već i cijelu božićnu atmosferu. U gradu koji je prvi u Hrvatskoj stvorio i organizirao Advent, događaj radi kojeg su u Split dolazili domaći i strani gosti. Nažalost, Advent u Splitu ove godine je bio jako tužan i siromašan, ako o Adventu ove godine uopće možemo govoriti. Svojom suludom politikom svađe sa svakim, posebno s poduzetnicima i obrtnicima, koji nešto u ovom gradu žele raditi, polako ali sigurno su uspjeli u svom naumu da isprazne grad. Jer logika je vrlo jednostavna – pozatvaraš ugostiteljske objekte, štekate, isprazniš podrume i isključiš im struju, svađaš se i dereš kožu svima u gradu koji žele nešto raditi i stvarati, s vremenom ljudi se predaju i svoje biznise premještaju u trgovačke centre ili susjedne općine i gradove. A na nazadovanju Grada Splita lijepo su kapitalizirali Solin, Podstrana, Kaštela i Trogir i na tome im treba čestitati.

Gradonačelnik Puljak sa svojim suradnicima je, svjesno ili nesvjesno, unesrećio brojne obitelji koje su godinama stvarale u ovom gradu, obitelji koje su zaduživanjem i mukotrpnim radom ulagali i razvijali ovaj grad. Uskoro će i Dioklecijanovi podrumi biti pusti i tužni kao što su već kale, pjace i trgovi. Po mom skromnom mišljenju, umjetnici i obrtnici koji su godinama i desetljećima u podrumima, redom hrvatske obitelji i male firme ili obrti, bili su dodana vrijednost Splita. Njihovo istjerivanje iz Dioklecijanovih podruma je jednostavno suludo i autodestruktivno.

Gradonačelnik Puljak je u biti ostao vjeran svojoj političkoj poziciji

Iza gradonačelnika Puljka razvojnih projekata, na žalost, nema. Ne samo što nema njegovih nego ni jednog od niza naslijeđenih razvojnih projekta bivše HDZ-ove gradske vlasti nije u stanju realizirati. Jako je bitno da se prisjetimo, kada je gradonačelnik Puljak izabran projekt Žnjan je bio gotovo kompletno riješen. Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 11. studenog 2021. godine, donijela je odluku o dodjeli koncesije za Žnjan trgovačkom društvu Žnjan d.o.o. Ponavljam, 2021. godine. Trebali su samo izdati dozvole, raspisati pozive, odabrati izvođače i početi raditi. Sada smo u siječnju 2024. godine, a svi znamo kako radovi na Žnjanu napreduju. Ali, gradonačelnik Puljak je u biti ostao vjeran svojoj političkoj poziciji.

Naime, moramo se prisjetiti da su on i njegova stranka, tada u opoziciji, redom glasali protiv u svakom dijelu procesa vezano za projekt uređenja Žnjana. Sve što su mogli napraviti da projekt opstruiraju su napravili. Ali unatoč destrukciji tadašnje opozicije predvođene gospođom i gospodinom Puljak, tadašnji gradonačelnik Krstulovic Opara i vladajuća većina izgurali su i realizirali prvi (i najteži!) dio ovog projekta. Koliko su ti ljudi bili zlobni i zločesti oslikava se i u činjenici da su dizali prijave zbog Žnjana protiv gradonačelnika Krstulovića Opare građevinskoj inspekciji i u vremenu dok je čovjek bio u bolnici i borio za život. Tako daleko je Puljkova destrukcija išla tada.

A danas, za isti taj projekt (nepromijenjen u nijednom detalju!) se usuđuje govoriti, citiram: „Vidim da postoje neki koji bi htjeli sabotirati ovaj projekt i koji bi željeli da se on ne dogodi. Mislio sam da se to neće dogoditi, ali vidim da se to događa. Teško mi je spoznati da postoje građani koji bi željeli da se ovo ne realizira“.

Meni je teško spoznati da je tako govorila i radila i da ovo danas govori i radi ista osoba. I u ovom slučaju Vi ste se identificirali kao muljator, manipulator i lažljivac. Gradonačelniče Puljak, najveći destruktivac i rušitelj ovoga projekta ste bili i ostali upravo - Vi, pa Vas ni jedan PR spin i trik neće od toga oprati. Mi vam to nećemo dopustiti.

I na kraju svega, evo prije nekoliko dana u svojoj ideološkoj poslanici i osobnom lutanju od vjere do svemira, gradonačelnik kaže da će „i dalje ispravljati sve što može?!“ Nemojte gradonačelniče ‘ispravljati’ ništa više, molim Vas. Dosta ste nas ‘ispravili’. I toplo se nadam da ni jedan grad u Hrvatskoj danas neće doživjeti Puljkovu renesansu!

Kao što sam ranije najavio, parlamentarni izbori će biti Vaš prvi ozbiljan politički poraz. Nakon čega slijedi i Vaš poraz u Splitu, s kojim će se zaustaviti epsko srozavanje našeg grada.

Drage moje Splićanke i Splićani, ne nasjedajte PR magli obitelji Puljak. Prošećite gradom i razbudite se. Mi možemo i moramo puno, puno bolje!

P.S. Gospodine Puljak, tko će biti na prvom, a tko na drugom mjestu izborne liste Centra u 10. izbornoj jedinici, gospođa Marijana ili Vi? Jer izvan obiteljskoga političkog gospodarstva Puljak to sasvim sigurno ne može biti nitko drugi.