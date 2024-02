TRENER RIMAC NAKON PORAZA: Imali smo svoju šansu…

Žuti su danas od 19:00 igrali protiv Budućnosti utakmicu 20. kola AdmiralBet ABA lige. Bolji su bili gosti koji su slavili rezultatom 75:81, iako je Split vodio do dvije i pol minute prije kraja zadnje četvrtine. Prva i treća četvrtina otišle su na stranu Splita (19:17, 24:19), a druga i zadnja pripale su Budućnosti (20:21, 12:24).

Trener Žutih Slaven Rimac nakon poraza: „Jednu-dvije lopte na kraju iskažnjavali su nas. Prvo smo poluvrijeme držali dobro, na kraju su se razigrali. Teško je zaustaviti takve igrače. Imali smo svoju šansu, možda je do umora, možda do njihove kvalitete, ali idemo dalje.“

„Nadam se da će ovakva motiviranost biti i u srijedu, Zadar je dobar i moramo se potući s njima za pobjedu. Imali smo jako puno utakmica u kratkom roku. Može nam biti krivo, ali pokazali smo kvalitetu i da se možemo nositi s ekipom koja je u formi, u zadnjih 7-8 utakmica nema poraz.“

„Htjeli bismo da sudac nama odsvira nešto, to je subjektivan dojam. U određenim utakmicama nismo smjeli izgubiti neke lopte, to je u ovakvim utakmicama puno. Moraš jednom probiti dodatni pas i postići koš. To je nešto što je presudilo. Imali su rotaciju igrača, momci su odigrali dobru utakmicu koja nam nije donijela pobjedu.“

„Mate je bio raspoložen, Vito isto, ali Perkoviću i Shorteru najviše vjerujem. Ne mogu pronaći žicu da uvedem neke igrače u njihov ritam, zato budu nervozni jer ne pogađaju koševe. Na puno utakmica Runjić i Tišma bili su x-faktor. Nadam se da će i u Kupu biti tako.“

„U sustavu natjecanja u kojem je Kup, moraš biti bolji. Čini mi se, s trenerske strane, da je sve bolje kada imaš par dana odmora. Kad se pogleda s obje strane, Zadar nam je poznata ekipa, i za njih i za nas jako je gust raspored. Uvijek postoje zamke. Takav sustav natjecanja ima dodatnu draž jer favorita možeš uhvatiti nespremnog“, zaključio je Rimac.