TRENER REPEŠA UOČI POLUFINALA S CIBONOM: Uz dozu respekta, ali s punom dozom samopouzdanja ulazimo u utakmicu

Košarkaši Splita sutra će od 17 sati igrati protiv Cibone polufinale Kupa Krešimira Ćosića u Zagrebu. Nakon jučerašnjeg slavlja protiv Omiša (98:55) u četvrtfinalu, polufinalni je okršaj najavio trener Splita Dino Repeša: „Čestitao bih prije svega ekipi na ulasku u top četiri ekipe. S druge strane čeka nas teška utakmica s domaćinom koji ulazi s velikim ambicijama u ovo natjecanje kao i mi. Vjerujem da će dvorana biti ispunjena.“

Omjer sa zagrebačkom momčadi 1:1

Prokomentirao je i dosadašnje utakmice: „Susreli smo se dva puta s Cibonom, jednom smo ih pobijedili, a drugi smo put izgubili. Neke smo stvari od tada popravili, samim time očekujem da će motivacija, volja, energija i obrana biti na najvišem nivou. Što se tiče Cibone, igraju sve bolje i bolje. Imali su više vremena za trening otkad su ispali iz Europe što je vidljivo i na terenu. Samim time su se i pojačali pod košem. Čeka nas teška utakmica, uz dozu respekta, ali s punom dozom samopouzdanja ulazimo u utakmicu s jasnim ciljem – želimo ići do kraja“, zaključio je Repeša.

Sigurno jedan dalmatinski klub u finalu

Bolji iz ogleda Splita i Cibone sastat će se u finalu protiv pobjednika susreta Zadra i Šibenke, čija je utakmica na rasporedu također sutra, u 20 sati. Dalmacija će, u svim slučajevima pobjeda i poraza, imati sigurno jednog predstavnika u finalu.

Split je na putu do polufinala porazio Alkara u osmini finala (83:56) te ranije spomenuto Omiš Čagalj Tours (98:55).