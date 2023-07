TRENER LEKO UOČI DERBIJA S RIJEKOM: "Onaj koji misli što će biti ako se ne pobijedi neće biti pobjednik"

U sklopu drugog kola SuperSport HNL-a Rijeka gostuje pred punim i rasprodanim Poljudom.

Trener Leko najavio je utakmicu i prokomentirao subotnji ogled s Dinamom: „Bila je velika utakmica, velika pobjeda, emocije, sreća, ponos, ali sutra ideš na sljedeći trening, sljedeću utakmicu. Kad ti je lijepo, znaš da je kratko, a kad je loše, isto znaš da je kratko. Dobro treniramo, pripremamo se, želimo biti bolji, dominantniji, jako smo motivirani za svaku sljedeću utakmicu.“

„Rasprodan stadion je fenomen, nemoguća priča da pet dana ne možeš doći do karte. To je priča svih priča, trebamo svi biti ponosni, da nas toliko ljudi dolazi gledati. Nama sada to stvara ponos da budemo pravi i da izreagiramo na najbolji mogući način jer dan prije utamice nema nijedne karte.“

„Rijeka je dobra, znaju što igraju, imaju dobru energiju, mladi su. Ne očekujem prevelika iznenađenja, igraju isto ili slično s par izmijenjenih detalja, no nadam se da ćemo mi biti ti koji će u 23 sata slaviti.“

„Istina je da smo dva puta izgubili, rezultat je takav kakav je. Ako ne zabiješ, vrati ti se, to je nogomet: nekad dobiješ, nekad izgubiš. Motivirani smo, nije to obična utakmica, neka sve bude sportski, hrabro, muški i neka pobijedi bolji.“

Prokomentirao je i dolazak Riječana: „To je njihova stvar kad dolaze, mi se ne bavimo time. Nitko nam ne treba reći koliko će Rijeka biti motivirana. Treba ostati mirne glave, misliti na nogomet, pokazati da smo pravi i da možemo igrati najbolji nogomet.

„Ne bih htio komentirati svoj kaznu.“

„Svi žele igrati, treneri su tu da pomognu. Mislim da ćemo složiti najbolje kako bismo dobili utakmicu, ali to ne znači da će najboljih 11 biti na terenu. Momci na treningu vjeruju u sebe, žele biti dio ekipe, baza je tu, a mi znamo da tu postoje neke stvari i detalji koje želimo korigirati.“

Osvrnuo se i na ozlijeđene: „Kalinić, Mikanović i Elez igrali su te utakmice nakon drugo vremena, nedostaju stavom, i gradom, i kvalitetom. Dino je nedostajao 2-3 mjeseca, osobno se veselim njihovom povratku i da će biti najbolji.“

„Rijeka uvijek dođe s nečim novim u utakmicu, spremamo 2-3 varijante, scenarije napada, obrane, kako bismo brzo izreagirali. Ne očekujem prevelika iznenađenja, ali par detalja uvijek može biti presudno.“

„Njihovo je pravo tražiti odgodu utakmice, nemamo što previše pametovati, sve je kako treba biti. Neka svi upišu što više pobjeda i donesu dobre stvari u hrvatski nogomet,“ rekao je Leko osvrnuvši se na europske utakmice Rijeke i Osijeka.

„Imaju dva i pol tjedna treninga, neki neće igrati, ali da postoji neka knjiga uspjeha, svi bi bili uspješni. Trebaš se negdje zakockati, bitno je biti zadnjih 30 minuta pobjednik, nego cijelu utakmicu i kasnije ništa. Radiš po osjećaju i nakon utakmice vidiš gdje si griješio.“

„Pričam puno svaki dan sa svima, atmosfera je ugodna i radna, dobre su reakcije među igračima i među osobljem. Na sreću Ferra kojemu je žao zbog gola Dinama uspjeli smo dobiti utakmicu i nismo je platili skupo. Neki su bolji sada, neki će biti lošiji. Bitno je popratiti fazu napada i fazu tranzicije kako bismo bili najbolji.“

„Htjeli bismo bojle, u zadnjoj je utakmici obrana bila dobra, ali napad nije bio najbolji. Radimo puno u tranzicijama. Htio bih iskoristiti svačije kvalitete i sakriti mu mane.“

„Ne pričamo da je ovo jedna od 35 utakmica, treba biti sretan kad možeš igrati u situaciji pred punim stadionom, ne znaš odakle ljudi dolaze. Trebamo biti ponosni i zahvalni ljudima koji će doći i što se stvorila lijepa i nemoguća stvar. Onaj koji misli što će biti ako se ne pobijedi neće biti pobjednik. U sportu se tako ne razmišlja,“ zaključio je.