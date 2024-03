TRENER GORICE UOČI UTAKMICE S HAJDUKOM: "Od utakmice na Poljudu počeo je naš pad. Ne spavam noćima..."

Gorica u subotu od 17:10 dočekuje Hajduk u utakmici 26. kola SuperSport HNL-a. Susret je na konferenciji za medije najavio trener Gorice Dinko Jeličić.

"Utakmica protiv protivnika koji je u borbi za prvaka i koji će napuniti naš stadion s velikim brojem svojih navijača. To će biti i za nas dodatan motiv, da u tom ambijentu usporimo Hajduk, a da ubrzamo nas prema izlasku iz krize", rekao je u uvodu, nakon čega je odgovarao na pitanja, piše Index.

Hajduk ima problema s ozljedama?

Iskreno, priprema je usmjerena na to kako bi mi morali izgledati. Hajduk ima dovoljan broj igrača, na svakoj poziciji ima dva kvalitetna rješenja. Fokus je na nama, da što kvalitetnije odradimo. Na momente nam fali da držimo do kraja razinu agresivnosti, kompaktnosti, koncentracije. To nas je nažalost i dovelo u ovu nezgodnu situaciju. Mi u utakmici s Hajdukom možemo puno dobiti. Igrači su svjesni svega, nisu klonuli, rade svoj posao.

Kakav Hajduk očekujete?

Mislim da će nas napasti. Očekujem da će izaći robusno, s gardom ekipe koja se bori za prvaka, pred dominantno svojim navijačima napravit će sve da se od starta nametnu i preuzmu konce igre.

Kako mislite pokrenuti momčad da se ne preda do kraja sezone?

Da imam odgovor na to pitanje bio bih najsretniji. To je ono zbog čega ja ne spavam noćima. Tražimo model, recept da to promijenimo. Problem je zašto nam se događaju oscilacije tijekom jedne utakmice. Kada se gledaju sve naše utakmice, imali smo faze dobrog izdanja i onda jedna greška usmjeri utakmicu na drugu stranu.

Od utakmice s Hajdukom na Poljudu počeo je naš pad. Nismo uspjeli uloviti pravi ritam, ostajemo kratki za bodove, i onda to stvara dodatni mentalni pritisak. Rekao sam igračima da nije velika razlika, da se potencijalno još možemo boriti za Europu. Cijela liga je oscilatorna, od vrha do dna