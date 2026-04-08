Trener Dinama: Sve smo bliže duploj kruni

Dinamo je pobjedom 6:3 protiv Gorice izborio finale Kupa gdje ih čeka Rijeka.

Trener modrih Mario Kovačević nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo, iako priznaje slabiji ulazak u susret.

- Znali smo da neće biti lagano, kaznili su naše dvije greške. Ušli smo uspavani u utakmicu, ali smo se odmah vratili, bili čvršći i pokazali da smo kvalitetniji.

Posebno ga raduje način na koji njegova momčad postiže pogotke: - Vesele me ovakvi golovi, to nije slučajno, to radimo na treninzima, pogotovo onaj prvi Zajcov gol, piše HRT.

Dinamu se smiješi dvostruka kruna, ali Kovačević upozorava da posao još nije gotov.

- Sve smo bliže duploj kruni, ali još nas čeka finale. Ne razmišljamo ni o čemu nego o prvoj sljedećoj utakmici, blizu smo, ali i daleko od naslova.

Osvrnuo se i na kontinuitet efikasnosti: - Stvarno ispada da smo svima zabili barem tri gola i to me veseli.

Finale se igra 13. svibnja na osječkoj Opus Areni

- Veselim se finalu, Rijeka nam je uz Hajduk najveći protivnik. Lani su osvojili dvostruku krunu, rekao sam da ću se sad osvetiti, u sportskom smislu, naravno.

Na pitanje o Mišiću bio je jasan: - Znao sam da je iskusan, nisam se bojao da će dobiti drugi žuti karton. Ne možeš stalno mijenjati igrače zbog kartona, Mišić je naš kapetan.

Trener Gorice Mario Carević čestitao je Dinamu na prolasku, ali i pohvalio svoju momčad, piše HRT.

- Mogu biti ponosan na to kako smo odigrali. Kad Dinamu zabiješ tri, možeš biti ponosan. Pokazali su top klasu i zasluženo slavili.

Istaknuo je i ključne trenutke susreta: - Ljuti me prvi i treći gol. Kad Dinamu daš prostor, oni kazne svaki nedostatak. Do trećeg gola smo dobro stajali.

Prognoza finala?

- Dinamo je u ovom trenutku daleko najbolji. Ne posustaju i igraju fenomenalno. Finale je jedna utakmica, ali Dinamo je sada ispred svih.