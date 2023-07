Treće izdanje Tinel Opena ove godine u Dioklecijanovoj palači!

U četvrtak, 13. srpnja, s početkom u 18:00 sati, započinje još jedno izdanje Tinel Opena! Udruga Tinel i Digitalna Dalmacija udružili su snage kako bi stvorili vrhunski ambijent u kojem će sudionici moći uživati u zanimljivom programu s dva inspirativna predavanja i dvije dinamične panel rasprave.

Prvi panel donosi vrlo aktualnu temu o kojoj će se često diskutirati ove godine - poslovanje kroz krizu i recesiju. Gosti panela poznata su imena iz digitalnih agencija i softverskih tvrtki s domaćeg tržišta - Mateo Perak (Profico), Nikola Kapraljević (Infinum), Domagoj Ostović (Lloyds.digital) i Suzana Špika Šimera (Postindustria i Sigmoid Lab).

Na drugom panelu pričamo o razvoju i primjenama umjetne inteligencije u domaćim tvrtkama, a postava panelista vam garantira siguran spektakl. Mario Frančešević (SeekandHit), Davor Runje (Airt), Davor Aničić (VelebitAI), Ivan Biliškov (Codeasy).

U sklopu nadolazećeg Tinel Opena, imamo posebno iznenađenje za vas! Dijelit ćemo čak dvaput po dvije karte za nadolazeće konferencije Digital Labin i Web Summer Camp! Budite u toku s našim društvenim mrežama jer ćemo uskoro objaviti detalje o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri i osvajanju ovih vrijednih karata.

Prisjetimo se, prvi Tinel Open je održan u PICS-u, predinkubatoru i coworking prostoru Digitalne Dalmacije u rujnu 2020. godine. Pandemija i tada važeće COVID mjere nisu uspjele zaustaviti organizatore da u hibridom obliku (virtualno i uživo) okupe sve one želje novih znanja!

“Ideja Tinel Opena je da nakon cijele godine mjesečnih Tinel meetupa ciklus podvučemo jednim Tinel Open eventom koji radimo s partnerima iz Digitalne Dalmacije. Ideja iza Tinel Opena je da na top lokaciji dovedemo top predavače i paneliste - najbolja lokalna i hrvatska imenima iz svijeta tehnologije i poduzetništva”- rekao je Antonio Perić osnivač Tinel meetupa.

Voditelj organizacijskog tima Toni Miličević s nama je podijelio očekivanja za ovogodišnji event.

“Nakon zanimljivog eventa na tvrđavi Klis, cilj nam je bio održati sličan nivo kvalitete i za ovogodišnji Open, pa smo se odlučili preseliti u Dioklecijanovu palaču za koju smatramo da će ispuniti očekivanja zajednice. Za posjetitelje smo ovaj put pripremili dva predavanja i dvije panel rasprave o aktualnim temama iz IT zajednice. Pričat ćemo o razvoju digitalnih proizvoda, krizi u IT sektoru, ali i o tome kako se domaće firme pripremaju za dolazak umjetne inteligencije. To je to, hvala splitskoj IT zajednici na podršci. Ponosni smo na činjenicu da je Tinel već 6 godina neprofitabilan event gdje ne naplaćujemo ulaznice, kao ni hranu i piće, a najveće zasluge za to idu našim sponzorima i partnerima. Zato želim iskoristiti priliku da se zahvalim njima, kao i našim suorganizatorima iz Digitalne Dalmacije, ali i Muzeju Grada Splita na sjajnoj suradnji oko Opena.”

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press

Okupiti dvjestotinjak ljudi na tvrđavi Klis i dovesti im takva imena da u jednom dahu slušaju i upijaju sve savjete može samo Tinel! Lanjsko drugo izdanje eventa je izgledalo spektakularno i dugo se pričalo i očekivalo sljedeće.

“Kako se event pokazao kao pun pogodak, odlučili smo da ćemo ga organizirati svake godine kao vrhunski tech događaj u gradu, a imena koja dolaze kao i lokacija to samo potvrđuju. Drago nam je da smo od samog početka dio ove super priče, jer se sjećam kako smo još prvi Tinel Open osmislili i pokrenuli s ekipom iz Locastica ispred PICS-a u rujnu 2020. Gosti su tada bili Nikola Stolnik iz Good Game i Ivan Brezak Brkan iz Netokracije. Vidimo se na Tinelu!” – poziva vas Damir Brčić iz Digitalne Dalmacije

Pratite društvene mreže Tinela i Digitalne Dalmacije i prvi saznajte sve o detaljima programa koje objavljujemo svakodnevno.

Kako do karata?

Uskoro dijelimo 100 besplatnih karata za sve posjetitelje, a moći ćeš ih osigurati putem platforme Entrio od srijede 5.7. u 20:00h!

Poveznica za kupnju karata će biti objavljena u spomenutom terminu na društvenim mrežama Tinela, a pravila su vrlo jednostavna – tko prvi, njegova ulaznica!