TREBA LI SE NETKO POLOMITI? Stepenice u splitskom kvartu već su danima zatrpane lišćem i smećem, pitanje je dana kada će se netko - poskliznuti

Stepenice na Kmanu (na križanju Dubrovačke i Šibenske ulice) već su danima zatrpane smećem. Osim lišća, može se tu naći raznog drugog otpada kojem tu nije mjesto.

Kako je riječ o stepenicama kojima svaki dan prolazi velik broj ljudi jer vode od ulice do parkinga i stambenih zgrada, samo je pitanje vremena kada će se netko u žurbi ili nepažnji prilikom svakodnevne šetnje - poskliznuti. Šansa za to danas je još veća jer je palo nešto kiše pa je lišće još skliskije.

Kako to u nas obično biva, problem se krene rješavati kad netko nastrada. No, nadamo se da ovdje to neće biti slučaj.