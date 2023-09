TREBA LI DOĆI DO TRAGEDIJE NA ŠKOLSKOM IGRALIŠTU? Zahrđala, metalna ograda pod naletom vjetra će se srušiti: "Željeli smo je sanirati o vlastitom trošku, ali su se iz škole oglušili"

Nekoliko roditelja, čiji su podaci poznati redakciji, javilo nam se da podijele iskustvo pokušaja saniranja dječjeg igrališta Osnovne škole Ivan Duknović Marina u Vinišću, koje se već neko vrijeme ne pomiče s mrtve točke.

Osnovnoškolsko igralište jedno je od glavnih mjesta na kojem djeca provode većinu svog vremena. Kao takvo, ono bi trebalo biti sigurno, a ne samo biti prijetnja djeci koja se tu igraju.

No, kako nam kazuju zabrinuti roditelji, igralište ove osnovne škole bilo je prepuno opasnosti. Ploče na rasvjetnim stupovima koje unutarnji provod struje ograđuju od mogućih dodira su nedostajale, predstavljajući opasnost da djeca tijekom igre nastradaju.

Ogradna žica okolo igrališta na mnogim mjestima je bila oštećena, te je žica predstavljala opasnost da se netko od djece na nju ubode ili teško ozlijedi pri igri.

Još jedna opasnost jest i željezna konstrukcija poviše nogometnih branki koja se pri svakom jačem udaru vjetra klima i predstavlja opasnost od rušenja i potencijalnog ozljeđivanja djece koja bi se nalazila u blizini.

Borba traje od siječnja

Jedan do roditelja jest u siječnju poslalo dopis ravnatelju ukazujući na probleme i moleći da se isti saniraju kako bi djeca imala sigurno igralište. Nakon nekoliko mjeseci molbe, upiti su napokon urodili plodom te su postavljene zaštitne ploče na rasvjetne stupove i struja više nije izložena, a sanirana je i ogradna žica. No, željezna konstrukcija i dalje nije sanirana i predstavlja ozbiljan problem.

"Bilo je pustih obećanja, no evo ni deset mjeseci nakon inicijalnog upita i brojnih dodatnih molbi još ništa nije napravljeno po tom pitanju", kazao nam je jedan roditelj.

On se javio i Županiji gdje su mu rekli kako oni trebaju dobiti prijavu od ravnatelja nakon čega to po potrebi saniraju. Ravnatelja su roditelji molili i za dozvolu da problem sami saniraju, o vlastitom trošku, no i to je naišlo na gluhe uši i dozvolu nisu dobili.

Kontaktirali smo ured Općine Marina i razgovarali s v.d. pročelnika JUO-a Općine Marina Rokom Matijašem, koji nam je rekao da do njih nije stigla nikakva prijava vezana za sanaciju dječjeg igrališta te da s problemom nisu upoznati, osim ako nije direktno kontaktiran načelnik.

"Drugačije se ovo ne može riješiti"

"Naša borba traje od prvog mjeseca, dakle skoro deset mjeseci. Pokušali smo to riješiti na lijepi način, kontaktirali smo više puta i ravnatelja i školu. No, na pozive nam se više ne javljaju, ravnatelj ne reagira, i drugačije se ovo ne može riješiti nego preko medija", zaključili su

Ravnatelj Osnovne škole Ivan Duknović Marina u Vinišću Joško Ćudina na naš upit rekao nam je da su problemi sanirani već oko Uskrsa.

"Prošle godine dobili smo pritužbe od roditelja nekoliko puta. Ogradu je domar zaštitio, promijenio je ono što se trebalo primijeniti. Stavili smo pet, šest metara nove žice i nove nosače učvrstili. To je bilo sve ono što je ugrožavalo sigurnost djece", objasnio je i pozvao nas da dođemo sami izvidjeti situaciju što nikako nismo bili u mogućnost danas.

Na naš ponovljeni upit 'što je s ogradom za koju roditelji i dalje tvrde da nije sanirana i da se ljulja kada puše vjetar, te da je pitanje dana kada će pasti te kako se njena loša uporišta se vide i na fotografijama koje su nam poslali' kazao je kako je sanirana iz Uskrsa.

"Krajem travnja je sanirana. Dio prostora spada pod Općinu Marina, a dio pod nas. Škola spada pod nas i taj dio smo riješili. Čak smo od Općine tražili pomoć jer imamo problem s grilama koje direktno stoje kod igrališta. Općina Marina ima svoj plan sanacije kako održavanja sportskih tako i dječjih igrališta. Škola tu može ono što je u skladu s našim mogućnostima, bar da saniramo ono što ugrožava zdravlje", rekao nam je ravnatelj kojemu smo nakon našeg razgovora poslali i fotografije koje su gore objavljene u članku i tražili ga da nam on osobno pošalje fotografije na kojima se vidi da je ograda sanirana, ali do objave ovoga teksta to nije napravio.