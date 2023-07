TRAŽI MUŠKARCA? Danijela Dvornik otvorila dušu i otkrila nešto što je mnoge jako zanimalo: "Trebam li ići po društvenim mrežama...?"

Danijela Dvornik na Instagramu je odlučila 'proćakulati' sa svojim pratiteljima te im je odgovorila na nekoliko zanimljivih pitanja.

"Trebam li ići po društvenim mrežama...?"

Naime, tijekom odgovaranja na brojna pitanja Dvornik je otkrila neke detalje iz svog privatnog života, a na kraju sve odgovore i javno objavila na društvenim mrežama.

Pratitelje je, između ostalog zanimalo zašto Danijela nema muškarca i hoće li ga uopće tražiti.

"Ne znam kako to tražiti muškarca? Trebam li ići po društvenim mrežama ili da se šećem po rivi, gledam frajere i ulijećem? Jednostavno nisam taj tip. Meni muškarac mora biti šarmantan", odgovorila je Danijela na jedno od pitanja pratitelja.

"Ruke su mi jako važne"

Također, kazala je da su joj ruke kod muškarca najvažnije, a priznaje da obožava duhovite i kreativne tipove.

"Mora biti duhovit, pretpostavljam da mora biti i kreativan. Ruke su mi jako važne kod muškarca. Ako su njegovane, ako su lijepe, glatke… to je nešto što me može zavesti", otkrila je Danijela Dvornik.

Osim toga, kaže da ne podnosi muškarce koji imaju prljave i izgrizene nokte.

To je nešto što mi govori dosta o muškarcu i ono što je meni bitno", jasna je Dvornik. Osim toga, otkrila je i svoj stav o vezama između mlađeg muškarca i starije žene.

"Ako je to nekakav avanturizam, okej"

"Mislim da svaka žena u nekoj svojoj fazi života možda isto to priželjkuje kao što priželjkuju i mlađi muškarci sa starijim ženama. Mislim da tu nema ništa loše ako se nađe pravi razlog za to. Mislim da vjerovanje da će se takva nekakva veza ostvariti, pričamo o muškarcima koji su znatno mlađi od žena, nema šanse da se ta veza ostvari. Samo je jedan Macron. Ako je to nekakav avanturizam, okej, ali ako netko misli nešto ozbiljno iz toga, tu nema nikakve šanse. Zapamtite onu jednu stranu poslovicu: tko legne s djecom, probudi se popišan. Samo to imajte na umu", odrješita je te je naglasila da svakodnevno razmišlja u preminulom mužu Dinu.

Tvrdi da ne može ne razmišljati o njemu jer svakodnevno čuje glazbu na radiju i u kafiću, a tada često, kaže ona, na radiju pjeva njezin Dino.