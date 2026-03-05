Traže se priče i novele o Imotskoj krajini

Udruga građana Medov Dolac i Ogranak Matice hrvatske u Imotskom, uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, raspisali su natječaj za književnu nagradu "Ivan Raos". Nagrada će se dodijeliti za kratku priču ili novelu s tematikom Imotske krajine – njezine prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Tematika zavičaja i poticanje interesa za Raosovo djelo

Cilj natječaja je poticanje i promicanje književnog stvaralaštva zavičajne, imotske tematike, kao i buđenje zanimanja za književni opus Ivana Raosa. Kratke priče i novele ocjenjivat će se u istoj kategoriji, prema istom kriteriju, pri čemu se naglasak stavlja na estetsku vrijednost rada.

Na natječaj se mogu prijaviti autori stariji od 18 godina iz Hrvatske i inozemstva. Svaki autor može sudjelovati s jednim dosad neobjavljenim djelom, opsega do 15 novinskih kartica. Radovi mogu biti napisani hrvatskim standardnim jezikom ili mjesnim idiomima, odnosno govorima Imotske krajine.

Kako poslati radove

Tekst treba biti izrađen na računalu, font Times New Roman, veličina 12, s proredom 1,5. Radovi moraju biti označeni zaporkom (riječ i peteroznamenkasti broj) te se u elektroničkom obliku šalju na adresu: mrezakulture@dalmacija.hr

U naslovu/napomeni potrebno je navesti "za Natječaj". Rješenje zaporke s osobnim podatcima (zaporka, ime i prezime, datum i godina rođenja, kratka biografija, adresa, e-pošta i broj telefona) šalje se u zasebnom dokumentu kao dodatak.

Novčane nagrade i dodjela priznanja

Povjerenstvo će dodijeliti tri nagrade:

Prva nagrada: 500 eura

500 eura Druga nagrada: 400 eura

400 eura Treća nagrada: 300 eura

Dodjela priznanja i nagrada te javno predstavljanje nagrađenih autora i njihovih djela planirano je na 33. Raosovim danima u Medovu Docu, početkom srpnja. Natječaj je otvoren od 5. ožujka do 1. lipnja 2026. godine, a svi zainteresirani autori pozvani su da svojim djelima doprinesu književnom prostoru Imotske krajine i očuvanju zavičajne teme kroz suvremeni izraz.