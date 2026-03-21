Tragična sudbina hrvatskog pjesnika: Imao je samo 30 godina kad je ubijen, njegovo ime nosile su brojne škole u Dalmaciji

Na današnji dan, 21. ožujka 1913., u Lukovdolu kraj Vrbovskog rođen je Ivan Goran Kovačić, jedan od najznačajnijih hrvatskih književnika 20. stoljeća. Studirao je slavistiku u Zagrebu, a od 1935. godine počinje koristiti nadimak Goran, po kojem će ostati trajno prepoznatljiv.

Svoju karijeru gradio je kao književnik i novinar. Radio je kao urednik kulturnih rubrika u tadašnjim novinama, a istodobno se razvijao kao autor raznovrsnog opusa – pisao je poeziju, novele, eseje, kritike i članke. Još za života objavio je zbirku pjesama Lirika te knjigu novela Dani gnjeva, u kojoj je snažno prikazao težak život siromašnih ljudi iz Gorskog kotara.

Okušao se i u pisanju romana poput Brod na potoku i Božji bubanj, no ti su projekti ostali nedovršeni. Krajem 1942. pripremio je zbirku Ognji i rože te knjigu kritika Eseji i ocjene, u kojoj je posebno podupirao mlade književne talente. Uvođenjem kajkavskog narječja Gorskog kotara u književnost dao je važan doprinos raznolikosti hrvatskog jezika.

Kovačić je veliku pažnju posvećivao jeziku i izrazu, a uz vlastito stvaralaštvo bavio se i prevođenjem s francuskog, engleskog, ruskog i slovenskog jezika. Pisao je i za djecu, no njegovo najpoznatije i najpotresnije djelo ostaje poema Jama – snažno svjedočanstvo o strahotama rata i fašističkih zločina.

Tijekom Drugog svjetskog rata pridružio se partizanima zajedno s Vladimirom Nazorom, gdje je djelovao kao novinar i kulturni radnik. Njegov život tragično je prekinut u srpnju 1943. godine, najvjerojatnije u okolici Foče u istočnoj Bosni. Pretpostavlja se da su ga ubili četnici tijekom ofenzive, a njegovo tijelo nikada nije pronađeno, što njegovoj smrti daje dodatnu dozu misterija.

Unatoč kratkom životu, ostavio je dubok trag u hrvatskoj književnosti. Njegova djela, prožeta motivima patnje, smrti i humanosti, i danas snažno odjekuju. Kovačić je postao simbol antifašističke borbe i književnog otpora zlu.

U njegovu čast brojne škole diljem Hrvatske nose njegovo ime, a svake se godine u njegovu rodnom Lukovdolu održava pjesnička manifestacija Goranovo proljeće, koja okuplja pjesnike i ljubitelje književnosti iz cijele regije.