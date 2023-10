TRAGEDIJA NA UTAKMICI Hokejašu vrat prerezan klizaljkom, preminuo na terenu

Hokejaš Adam Johnson preminuo je nakon stravičnog događaja zbog koje je utakmica morala biti prekinuta.

Utakmica Challenge Cupa između Sheffield Steelersa i Nottingham Pantersa prekinuta je u drugoj trećini kada je nakon koškanja s jednim od igrača Nottinghama, hokejaš Sheffielda nenamjerno klizaljkom prerezao vrat nesretnom Johnsonu, piše Danas.hr.

Jedan svjedok s mjesta događanja rekao je da je Johnson pokušao otklizati natrag na teren nakon što ga je protivnik slučajno ozlijedio klizaljkom, ali se srušio. Više od osam tisuća navijača svjedočilo je tom nesretnom trenutku, a to je odmah izazvalo paniku među svima u dvorani.

Hitna služba Yorkshiera zaprimila je poziv u 20.21 sati, a po dolasku u bolnicu trajala je borba za život hokejaša. Nažalost, nisu ga uspjeli spasiti, Adam Johnson preminuo je u 29. godini života.

Gledatelji su bili u šoku, objavljivali su kako je to izgledalo i dosta je ljudi plakalo i ne može se pomiriti s tim što se dogodilo.

Johnson je bio igrač u NHL-u gdje je nastupao za Pittsburgh Penguinse, a prije dolaska u Nottingham branio je boje švedskog Malmoa i njemačkog Augsburgera.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q

— The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023