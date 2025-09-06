TRAGEDIJA 93-godišnji vozač skrivio nesreću, ozlijeđena žena preminula u bolnici

Jučer, 5.rujna oko 09.15 sati u Benkovcu u Zadarskoj ulici dogodila se prometna nesreća kada je 93-godišnji hrvatski državljanin upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka dok brzinu kretanja vozila nije prilagodio stanju vozila i uvjetima na cesti uslijed čega prednjim desnim djelom svog vozila nalijeće na zadnji lijevi dio skupa vozila motokultivatora s priključenom lakom prikolicom zadarskih registarskih oznaka kojim je istim kolnikom i istim smjerom, na propisan način upravljao 77- godišnji hrvatski državljanin.

Uslijed udara motkultivator se nastavlja nekontrolirano kretati kolnikom te se prevrće na bočnu stranu dok se prikolica odvoja i bočnom stranom udara u kameni zid uz rub kolnika. U prevrtanju motokultivatora, 77- godišnjak i 73-godišnja putnica su ispali na kolnik ceste.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U večernjim satima u Općoj bolnici Zadar od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći, preminula je 73-godišnja hrvatska državljanka, putnica s motokultivatora, priopćila je PU zadarska.

Zbog zadobivenih ozljeda vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni su u Opću bolnicu Zadar gdje im je pružena daljnja liječnička pomoć. Konstatirane su im teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem liječenju.

Vozača automobila zadarskih registarskih oznaka je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Za vrijeme provođenja očevida, od 09.25 do 11.22 sati, navedena dionica ceste bila je zatvorena te se promet odvijao obilaznim pravcima.