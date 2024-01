TRAGA SE ZA NEPOZNATIM LOPOVIMA Ispilali i odnijeli drva, ukrali opremu za solarnu energiju...

Na šibenskom području prijavljeno je nekoliko krađa.

Tako se traga za nepoznatim počiniteljima koji su posjekli i odnijeli drva. Dogodilo se to u dva slučaja. U vremenskom periodu od 01. do 09. rujna 2023. godine kod mjesta Radljevac nepoznati je počinitelj posjekao i otuđio više kubnih metara drva, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od nekoliko stotina eura, a isto je učinjeno i u razdoblju od 01. do 13. studenog 2023. godine kod mjesta Oton.

U vremenskom razdoblju od 10. do 17. siječnja u Primoštenu nepoznati je počinitelj 43- godišnjaku otuđio opremu za solarnu energiju, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od nekoliko tisuća eura, dok je 25. siječnja u Šibeniku nepoznati počinitelj oštetio osobni automobil vlasništvo 52- godišnjaka, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 380 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju otkrivanja počinitelja.