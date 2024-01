Tottenham Hotspur se s dvije rečenice oprostio od Perišića...

HNK Hajduk na zadovoljstvo cjelokupne javnosti koja je željno iščekivala ovaj trenutak potvrdio je da će Ivan Perišić nakon gotovo 17 i pol godina ponovno odjenuti Hajdukov bijeli dres s brojem četiri.

Tottenham Hotspur, sada već bivši klub Ivana Perišića oprostio se od njega s dvije rečenice.

"Postigli smo dogovor s Hajdukom iz Splita oko posudbe Ivana Perišića do kraja sezone. Sretno, Ivane", objavio je Tottenham na svojim službenim kanalima.

We have reached agreement with HNK Hajduk Split for the loan of Ivan Perisic for the remainder of the season.

Good luck, Ivan! 👊

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 19, 2024