Totalni obrat: Već večeras olujno jugo, naglo zatopljenje, a ponegdje bi moglo biti problema s obilnim oborinama

Nema nikakve sumnje, noć za nama bila bila je i ostat će najhladnija ovog studenog, u mnogim predjelima i ove klimatološke jeseni. U dijelu zemlje "negativne" temperature zraka bile su dvoznamenkaste, a vrlo hladno bilo je u pojedinim kotlinama Dalmatinske zagore, osobito onim gdje je za vikend pao obilniji snijeg.

Aktualna hladnoća je vrlo kratkog vijeka jer će se već danas dogodilo pomalo drastično zatopljenje. Nova ciklona donosi jugo, oštro, lebić, potom i kišu.

Od srijede će krenuti lagani pad temperature, u četvrtak i nešto izraženiji, no neće biti ni približno hladno kao u danima vikenda za nama. Neće biti ni novog snijega, osim u najvišim planinama u srijedu i možda četvrtak.

Naglasak današnje prognoze je na vjetru i oborinama. Na dijelu Jadrana i predjelima uz Jadrana mjestimice će pasti nove obilne oborine, često preko 50 litara po metru, kvadratnome, ponegdje i preko 100. Drugi dio tjedna obilježit će bura i suho vrijeme.

U ponedjeljak u početku suho, naoblačenje već tijekom jutra. Kiša će uglavnom početi poslijepodne. Jačat će jugo koje će u drugom dijelu dana na moru imati vrlo jake do olujne udare, očekuju se određeni problemi u prometu morem. Jutro će još biti vrlo hladno, a temperature će rasti prema kraju dana i navečer kada će biti najtoplije. Temperature će tada uz obalu i na otocima mjestimice prijeći 15 stupnjeva Celzijusa.

U utorak oblačno, povremeno uz kišu. U drugom dijelu dana bit će i grmljavinskih pljuskova. Lokalno će pasti 50 ili više litara oborine po metru kvadratnome. Navečer snijeg samo iznad 1500 metara. Puhat će jako i vrlo jako jugo, okretat će na oštro i lebić, navečer i na pulenat. Od jutra toplo, ponegdje i preko 15°C. Navečer lagani pad temperature zraka.

U srijedu promjenjivo s izmjenama oblačnih i sunčanih razdoblja. Bit će kudikamo stabilnije u odnosu na utorak, ali će i dalje mjestimice biti povremene kiše ili pljuskova. Na sjevernom Jadranu i sjevernoj Dalmaciji zapuhat će jaka bura, do navečer će se proširiti na veći dio obale. Bit će malo svježije, danju većinom od 10 do 15°C.

Četvrtak donosi nastavak promjenjivog vremena. Iako će biti dosta suhih razdoblja, osobito je u prvom dijelu dana moguća slaba kiša, u planinama iznad 1000 metara i malo snijega. Puhat će umjerena do jaka bura. Hladnije, najviše dnevne temperature od 6 do 12°C.

U petak, subotu i nedjelju djelomično sunčano i suho. Još u petak bura koja će sve više slabiti, a za vikend većinom slab vjetar primjenjiva smjera. Jutra svježa, ali bez prave hladnoće, a najviše dnevne temperature u laganom porastu i bit će većinom od 9 do 14°C.