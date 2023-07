TONI USPJEŠNO PLOVI 'BEAUTY' SVIJETOM Mladi Dalmatinac radi u salonu svoje supruge: "Sada se svi polako navikavaju, zapravo su iznenađeni pedantnošću"

Iz Ploča nam stiže jedna neuobičajena priča.

Glavni junaci su bračni par Petra i Toni Ostojić. Petra je vlasnica beauty salona, a njezin bračni drug je njezin zaposlenik. Ovaj 29-godišnjak se bavi medicinskom pedikurom u salonu svoje Petre.

Posjetili smo ih, kako bismo doznali više o ovoj lijepoj obiteljskoj priči.

- Nisam baš zamišljao da će mi to ikada biti posao. Kod kuće imam baku kojoj je teško obuvati čarape i rezati nokte te bih joj ja pomogao, a supruga i ja skoro sve radimo zajedno te smo došli na ideju da bih ja mogao raditi pedikuru ljeti, izašao je poziv za upis na tečaj te me je supruga pitala da li stvarno želim to, premišljao sam se i na kraju odlučio probati. Na tečaju sam shvatio da mi to ide jako dobro i vrlo brzo sam se uhodao u posao - kaže nam Toni na početku razgovora.

"Sada se svi polako navikavaju, zapravo su iznenađeni pedantnošću"

Njegov posao je estetska te medicinska pedikura, i lakiranje noktiju s običnim ili trajnim lakom.

- U estetsku pedikuru spada njega zdravih stopala te po želji lakiranje, dok u medicinskoj se susrećem s raznim problemima koji muče ljude kao sto su urasli nokti, gljivice, traume nokta, kurje oko te bradavice - opisuje nam.

Reakcija klijenata na njegov ulazak u ovaj posao je bila podijeljena. Naravno, neobično je vidjeti muškarca da se bavi pedikurom.

- Neki su odmah u početku bili oduševljeni idejom, neki su pak bili skeptični, dok je recimo nekim muškarcima bilo lakše doći kada su čuli da ja to radim. Sada se svi polako navikavaju, zapravo su iznenađeni pedantnošću - zadovoljan je Toni.

Upitali smo ga što mu je bio najveći izazov.

- Sve te četkice i alati su mali i sve treba biti jako pedantno pa mi je trebalo malo da uhvatim ruku i osjećaj, ali zapravo mislim da je najveći izazov zapravo da stekneš to samopouzdanje u poslu onda sve ide lagano. - govori nam Toni.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album

Neugodnih situacija nije imao.

- Svi klijenti su stvarno super i puni hvale - rekao nam je.

A kakva je Petra kao šefica...

- Supruga je u početku bila malo vise nadzirala kako bi mi ukazala i na najmanju sitnicu, a sada je svatko usredotočen na svoj posao, nekada zaboravimo i da smo u istom prostoru - otkriva nam.

A ako ste muškarac i želite ući u ovaj svijet, onda je ovo najvažnije...

- Mirna ruka i oko za detalje je nešto bez čega se ovakvi poslovi ne mogu raditi - zaključio je Toni Ostojić.

"Zadovoljna supruga i šefica: Toni je super kao osoba, muž i radnik"

- Mirna ruka i oko za detalje je nešto bez čega se ovakvi poslovi ne mogu raditi - zaključio je Toni Ostojić.

Njegova Petra je salon otvorila prije pet godina.

- Zadovoljna sam poslom od prvoga dana jer me taj posao ispunjava, a osoba sam koja misli da uvijek sve može biti bolje - kaže nam.

Toniju nema ništa "preko veze".

- Da sam imala primjedbe ne bih mu dala da nastavi raditi taj posao jer pristajem samo da bude bolji od mene, nikako lošiji. Toni je super kao osoba, muž i radnik - rekla nam je 29-godišnja Petra Ostojić.

Nova era je stigla! 🎉 Ponosno predstavljam naš tim u potpuno novim uniformama! 🎀💼Ovdje smo ja i moje dvije... Posted by Mystic beauty on Wednesday, May 31, 2023

Koje sve usluge nude?

U njihovom salonu možete pronaći sljedeće usluge:

gel nokte i trajni lak

nadogradnju trepavica

lashlift

pedikuru

trajnu šminku

šminkanje

depilaciju

oblikovanje obrva

tretmane lica